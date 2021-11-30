科技股續拖累大市，恒指現挫４１７點報２３４３４點創逾１年低位

《經濟通通訊社３０日專訊》科技股繼續拖累大市，午後港股現報２３４３４，跌４１７點

或跌１﹒７５％，主板成交８７１﹒９６億元。國企指數報８３５１，跌１４７點或跌

１﹒７３％。恒生科技指數報５９９３，跌１０６點或跌１﹒７４％。

ＡＴＭ續成跌市元兇，阿里（０９９８８）現價跌３﹒５４％，報１２５﹒４元，最低見

１２５﹒３元續創Ｈ股上市新低；騰訊（００７００）跌１﹒９５％，報４５３﹒４元；美團

（０３６９０）跌４﹒７３％報２３３﹒４元，三股拖低恒指逾１５０點。

另外，美期現時走低，道指期貨跌２４２點報３４８３５，納指期貨跌４８報１６３４２，

標普期貨跌２２報４６２８。此外，見資金流入債市避險，美國十年期國債債券收益率現跌

３﹒５４％報１﹒４７５厘；兩年期美國國債收益率跌至０﹒４６％，為１１月１９日以來最低

水準。



表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３２﹒４５元 跌５﹒３９％

美團（０３６９０） ２３３﹒４元 跌４﹒７３％

金沙（０１９２８） １７﹒８４元 跌４﹒５％

蒙牛（０２３１９） ４３﹒９元 跌３﹒９４％

龍湖（００９６０） ３７﹒１元 跌３﹒８９％

萬洲（００２８８） ４﹒９１元 跌３﹒７３％

申洲（０２３１３） １４６﹒３元 跌３﹒７５％

阿里（０９９８８） １２５﹒４元 跌３﹒５４％

港交所（００３８８） ４２９元 跌３﹒６％

百威亞太（０１８７６） １９﹒５元 跌３﹒４７％

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（ｋｓ）

