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即市新聞

30/11/2021 13:25

科技股續拖累大市，恒指現挫４１７點報２３４３４點創逾１年低位

　　《經濟通通訊社３０日專訊》科技股繼續拖累大市，午後港股現報２３４３４，跌４１７點
或跌１﹒７５％，主板成交８７１﹒９６億元。國企指數報８３５１，跌１４７點或跌
１﹒７３％。恒生科技指數報５９９３，跌１０６點或跌１﹒７４％。
　　ＡＴＭ續成跌市元兇，阿里（０９９８８）現價跌３﹒５４％，報１２５﹒４元，最低見
１２５﹒３元續創Ｈ股上市新低；騰訊（００７００）跌１﹒９５％，報４５３﹒４元；美團
（０３６９０）跌４﹒７３％報２３３﹒４元，三股拖低恒指逾１５０點。
　　另外，美期現時走低，道指期貨跌２４２點報３４８３５，納指期貨跌４８報１６３４２，
標普期貨跌２２報４６２８。此外，見資金流入債市避險，美國十年期國債債券收益率現跌
３﹒５４％報１﹒４７５厘；兩年期美國國債收益率跌至０﹒４６％，為１１月１９日以來最低
水準。
　
　　　　　　　　　表列十大跌幅藍籌股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　３２﹒４５元　跌５﹒３９％
　　美團（０３６９０）　　　２３３﹒４元　跌４﹒７３％
　　金沙（０１９２８）　　　１７﹒８４元　　跌４﹒５％
　　蒙牛（０２３１９）　　　　４３﹒９元　跌３﹒９４％
　　龍湖（００９６０）　　　　３７﹒１元　跌３﹒８９％
　　萬洲（００２８８）　　　　４﹒９１元　跌３﹒７３％
　　申洲（０２３１３）　　　１４６﹒３元　跌３﹒７５％
　　阿里（０９９８８）　　　１２５﹒４元　跌３﹒５４％
　　港交所（００３８８）　　　　４２９元　　跌３﹒６％
　　百威亞太（０１８７６）　　１９﹒５元　跌３﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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