《盤後部署》ＡＴＭ齊跌拖累大市，恒指或較大機會失守兩萬三

《經濟通通訊社３０日專訊》美國總統拜登承諾，今冬不會因為新冠病毒變種

Ｏｍｉｃｒｏｎ而重回封城措施，暫時為市場派下定心丸，納指在科技板塊帶動下領漲主要股指

。不過，港股未能跟隨美股升勢，今早開市微升２７點後調頭向下，午後阿里巴巴

（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）沽壓沉重，拖累恒指跌幅擴大，最

多跌６７２點。雖然恒指守得住兩萬三關口，惟收報報２３４７５，跌３７６點或跌１﹒５８％

，創去年１０月初以來的新低，主板成交２２３８﹒４８億元。國企指數報８３６８，跌１２９

點或跌１﹒５３％。恒生科技指數報６０２８，跌７０點或跌１﹒１６％。

Ａ股個別發展，上證綜合指數報３５６３，升１點或升０﹒０３％，成交４９３６﹒０６億

元人民幣。深證成份指數報１４７９５，跌１４點或跌０﹒１０％，成交３０８２﹒５６億元人

民幣。





＊短期繼續炒股不炒市＊



踏入１１月最後一個交易日，大市總成交較上日多７９３億元，是本月以來首個成交額破

２０００億，最終都未能扭轉跌勢。科技股繼續弱勢，其中騰訊再度錄得資金淨流出，內房、濠

賭及石油股均受挫。隨住變種新冠病毒消息接連爆發，早段美指期貨及國債收益率都下跌。即使

恒指市盈率已跌至１４﹒５倍，已經相當抵買，惟目前市場受較負面的情緒支配，恒指短期內未

必守得住兩萬三。

現時「炒股不炒市」下，唯有從板塊入手，神州防疫專家指國產疫苗可應對新變種病毒，料

疫苗概念股可受惠，特別留意康希諾生物（０６１８５）走勢。另外，部分元宇宙概念股造好，

高偉電子（０１４１５）早幾天回調後抽升，呈一浪高於一浪形態，短期內可能繼續炒上。

（ｅｒ）

