《台股攻略－黃振宇》病毒個案輕微，台股再度反彈

《台股攻略》美股三大指數上升，帶動台股今日（３０日）回穩，電子及航運股份造好，大

市曾一度升過２００點，突破１７５００點關口，惟尾市升幅收窄，加權指數最終升１００點，

收１７４２８點，成交金額增加至新台幣４３９１﹒２９億元。

電子權值股方面，市場傳出聯電將調升新一輪長期訂單價格，預計升幅約８％至１２％，股

價收新台幣６３﹒７元，升２﹒１％；晶圓雙雄的台積電收新台幣５９６元，升０﹒６％；聯電

收新台幣６３﹒７元，升２﹒１％；矽力－ＫＹ升超過４％，鴻海無起跌，聯發科跌１﹒９％。

隨著全球車廠供應鏈壓力逐漸緩解，加上電動車快速成長，帶動ＰＣＢ（印刷電路板）廠出貨顯

著增加，ＰＣＢ股份獲資金青睞，敬鵬漲停，南電及欣興升超過７％，定穎、銘旺科、健鼎、景

碩、金像電及華通均升１％至４％。ＩＣ封測的菱生漲停，華泰及典範升超過４％，欣銓、同欣

電、超豐、力成及台星科均升超過１％。波羅的海乾貨指數 （ＢＤＩ）近一周升超過８％，資

金進駐航運股份，航運三雄的陽明收新台幣１１５﹒５元，升５％；長榮收新台幣１２４﹒５元

，升３﹒８％；萬海收新台幣１５６﹒５元，升２﹒３％。散裝航運的新興升６﹒８％，四維航

、正德、慧洋－ＫＹ、中航、志信及台航升超過３％。航空雙雄股價回勇，華航及長榮航均升超

過５％。

雖然新型變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ傳染力強，但多個個案為輕微症狀，消息緩解市場憂慮，

但考量ＭＳＣＩ月中公布的台股權重調整在今日收市生效，投資者宜短期謹慎看待盤勢發展，預

料加權指數將於１７５００點附近徘徊。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發

展主管 黃振宇》



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