《窩輪豪情－梁業豪》為何分析指數牛熊證市場這般重要？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、醫

療保健業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為理想汽

車（０２０１５）、藥明康德（０２３５９）與華虹半導體（０１３４７），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選港交所（００３８８）、美團（０３６９０）與新世界（０００１７）。

近日本欄多談論指數牛熊證市場，希望為大家找出大市後向的啟示。當然，若衍生權證市場

內亦有值得投資者特別留意的地方，筆者亦會提及。相信至今各位已經明白，股市大部分時間都

只呈反覆上落，讓大戶於衍生工具市場內圖利，手法為將市況舞高弄低。除了指數期貨市場外，

近年較指數衍生權證更受歡迎的指數牛熊證市場已成為了他們的殺戮戰場。此外，我們利用牛熊

證的重貨區作分析時，應同時觀察重貨區的移動方向，以及各區域涉及對沖用的指數期貨倉數目

變化，才能了解好淡大戶於策略策略上的調動情況，洞悉他們對後市的取向。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

