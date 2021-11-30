【月結—疫勢而行】習拜會刺激有限，變種病毒累恒指挫１９０２點

《經濟通通訊社３０日戚朗軒、余穎恒專訊》恒指上月反彈，今個月未能終止跌勢，尤其下

半月，回吐上半月升幅後，更擴大整體跌幅。本月多隻科技股公布業績，惟多數表現未如市場預

期，拖累整體大市氣氛。中美元首視像會談一度為市場吹送暖風，但實際措施未出台下，刺激力

度有限，加上月底出現自南非蔓延的新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，更拖累全球受市表現，恒指

跌穿全年低位。

首周，整體大市投資氣氛繼續受內房債務問題拖累，英、美央行維持鴿派意向未有加息，惟

美國一如預期展開縮減買債。周中內房股表現偏軟，英資銀行股亦受意外不加息拖累而下跌，全

周恒指跌５０６點。

次周，騰訊（００７００）公布第三季業績未有大驚喜，另外內地政府傳出容許房企在銀行

間市場發債，以降流動性風險。內房氣氛回暖，刺激恒指全周反彈４５７點。

第三周，萬眾期待中美元首視像會談展開，大市稍為回暖，惟之後多隻科技股業績差過預期

，再度為潑市場冷水，恒指跌２７８點。

第四周，繼續有科技股公布之業績遜預期，拖累大市氣氛，上周五（２６日）傳出

Ｏｍｉｃｒｏｎ蔓延全球更流入本港，單日拖累恒指全周急跌９６９點。

１１月最後一周只有兩個交易日，Ｏｍｉｃｒｏｎ傳入香港令市場憂慮通關受阻，賭股繼續

捱沽，大市亦繼續受恐慌情緒拖累，恒指再創年內低位，本月恒指累跌１９０２點。

＊林嘉麒：大市料下試二萬三後反彈＊



新城晉峰資產管理董事林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，現時美國聯儲局尚未有進一步條件

加息，除非疫情加劇通脹數據，而現時應先擔心疫情情況。外圍情況不太樂觀下，資金未必再入

市，港股１２月或再試年內低位。因美股或有較大回調，林嘉麒料恒指１２月有機會先試

２３０００，因過去恒指也試過從最高位回調約２７至３０％，以年內高位３１０００計算就大

約在此水平。但年尾或有粉飾櫥窗等資金流入，故回調２３０００後有望小幅反彈至２３９００

。

今年整體港股成交額下降，因美元偏強已持續好一段時間，加上市場正觀望變種病毒疫情發

展，外資將暫時不會來港。北水方面，因為內地房企仍受流動性風險籠罩，而且部分內房債券至

明年才到期，故內地資金仍難有信心大舉投資港股，料每日成交額將維持現時水平上下。

早前中美元首視像會議帶給市場過份憧憬，林嘉麒指實際上中美關係背後涉及多個層面，估

計中美關係亦會持續時好時壞，如早前美國商務部擴大實體清單，涉及１２間中國企業，但市場

避險反應不算大，料市場已消化時好時壞消息。但早前中美會面提及過會進一步研究關稅，林嘉

麒預期關稅問題會好轉，並有望紓緩供應鏈緊張。但他指單純關稅消息並不會大幅利好港股，要

有其他消息配合，如內房問題改善等，才能催化港股有較大彈幅。



＊黃偉康：聯儲局不急於加息＊



聯儲局本月初的議息結果符合市場預期，但隨住鮑威爾連任，加上美國通脹持續高企，部分

分析料加息步驟會加快。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，聯儲局會考

量加息會否引發經濟衰退，而全球第三季經濟增長急速放緩，物價上升的同時，經濟亦無上升動

力，存在滯脹風險，貿然加息可能令經濟雪上加霜。加上全球出現新變種病毒，在眾多不明朗因

素影響下，他相信聯儲局不會急於加息。

美匯指數今個月持續走強。資金流入美元，今個月大市整體成交額偏弱。黃偉康指出，美匯

指數強勢，但人民幣匯率同樣強勢，亦留意到港元兌人民幣匯價都轉弱，可能因為部分內房企業

因應債務問題，資金壓力較緊張，需抽走海外的資金來「拯救」自己，導致港股資金流動性減低

，大市成交額因而減少。他預期，資金可能於明年春節前後才會釋放，短期內問題未見會解決。

中美關係是今個月焦點之一，其中「習拜會」順利展開，雙方並未在貿易方面著墨太多，惟

美國白宮指雙方在會談中商議在一些問題上「繼續討論」。黃偉康表示，部分美國紡織企業公布

的業績表現較差，主要受供應問題影響，而不少廠房都設於疫情控制較差的東南亞國家，生產情

況受到阻礙，反而中國的情況相對較穩定。他認為，雖然現時中美之間仍在關稅問題角力，惟美

國方面可能考慮到本土企業的生產力，可望在明年第一季起與中國繼續展開談判，讓低科技企業

返回中國設廠，恢復生產及對外供應。



＊資金繼續炒股不炒市＊



此外，美國正考慮外交抵制北京冬奧。黃偉康指從目前跡象顯示，美國可能只是不派元首及

官員出席北京冬奧的開幕禮，除非確實不派運動員出席運動會，否則今次外交抵制應不會對兩國

關係構成負面影響。

黃偉康表示，相對於日本、南韓等亞洲地區的股市來看，港股整體表現已較穩定，而今個月

市況較差主要受到科網股業績差，以及新變種病毒出現的消息所拖累，除非再度爆發較預期驚人

的疫情，否則沒有出現額外的壞消息的話，相信今年港股不會有大幅下調空間，但同時未有利好

消息刺激，港股應會繼續橫行格局。

他預期，年終港股會在２３５００點至２５０００點之間區間上落，而資金繼續「炒股不炒

市」之下，相信會繼續存在板塊輪動的情況，惟板塊升勢不會持久。

