《談國論企－黎偉成》信貸１０月份增兩成再挺經濟

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構貸款淨額，於２０２１年１０月份同比增長

近兩成，止住對上兩個月少增之況，其中企（事）業貸款有明顯回升，而住戶貸款則基本保持穩

增之勢，意味消費及投資力度再提升。國務院李克強於國慶招待會致辭時強調要「抓好常態化疫

情防控」和「抓好科技創新、擴大內需、鄉村振興等重點工作」，確保國民經濟穩中有進發展，

是為印證我曾指信貸重新回復合理增長之說正是者也。



＊居民消費置業貸皆增企業票據需求強＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年１０月份淨增８２６２億元（見表一），較２０２０年同期的６８９８億元多增１３６４個百

分點或１９﹒７７％，不僅止住９月份１﹒６６萬億元同比減１２﹒５２％和８月份１﹒２２萬

億元亦減４﹒６８％之二連跌，更為自２月份因同比基礎底而飆升５０﹒６６％以來，２０２１

年增幅最大的月份。此亦可見金融機構前三季度的貸款政策和策略相當審慎：由（１）７至９月

份組成的三季度貸款累計３﹒９６萬億元同比減少５％（見表二）、（２）由４－６月份組成的

二季度累計５﹒０９萬億元尚增２％，和（３）１－３月份的一季度７﹒６７萬億元上升

８﹒０２％，由是（４）前三季度累計１６﹒７２萬億元僅增２﹒８３％。

金融機構在２０２１年１０月份的貸款特點有：（甲）對企（事）業單位的貸款於２０２１

年１０月份淨增３１０１億元，同比增長３２﹒８％（見表三．下同），但仍存在若干問題，因

此增乃受惠於（１）票據融資淨增１１６０億元，而上年１０月份則減１１２４億元，來回相差

２２８４億元，企業強化融資市場的參與程度，故（２）短期貸款減２８８億元，同比減少

６５﹒６％，是不足以為怪的新變異。

和（３）非銀行業金融機構的貸款期內淨增５８３億元，同比增長３８２億元，亦可。

但（４）中長期貸款２１９０億元，同比減少４６﹒７％，其中因由為２０２０年１０月份

淨增８５﹒６％至４１１３億元，比較基礎較高之所致。

至於（乙）金融機構對住戶的貸款，於２０２１年１０月份淨增４６４７億元同比上升

７﹒２％，與２０２０年同期４３３１億元的７﹒８％升幅，基本持平，此況仍可解讀為疫情對

消費者的購物意欲未有太大的減退，因（Ｉ）短期貸款，於１０月份淨增４２６億元，同比增長

５６﹒６１％，扭轉２０２０年同期２７２億元大減５６﹒３％之況。政府嚴格防控變種毒株惡

疫取效，社區活動重新回復正常，使居民強化消費購物，銀行的短貸亦相應回升。



＊政府控疫促創新內需振興鄉村經濟＊



和（ＩＩ）對住戶的中長期貸款增加淨額達４２２１億元，同比增加４﹒０４％，上年同期

則增１３﹒１％而為４０５７億元，在疫情反覆底下仍顯居民置業剛性需求強烈，不用擔心。

我對金融機構的信貸前景仍感信心，乃因：國務院總理李克強對未來一段時間的發展指示的

其中重點（一）「抓好常態化疫情防控」。惡疫自２０２０年初肆虐全球，至今美國、歐亞等地

疫情不僅未見改善，更受到變種病毒Ｄｅｌｔａ等衝擊，故中國把疫情防控，作為「常態化」任

務，更是置之於經濟社會的發展，政策和策略相當明智；因為只有嚴格造好「外防輸入」和「內

防擴散」工作，才能夠在各方面有發展之道。

至於經濟社會的發展，具體做法是要抓好「科技創新、擴大內需、鄉村振興」等重點工作，

此三大項以「科技創新」置首位，不僅是以「發展」為主調，更是在發展中提質，才能夠有更大

的力量擴大內需和鄉村振興，還有是「提升綠色、安全發展能力」。相關的政策和策略，是要

（１）加強跨周期調節，繼續圍繞市場主體實施宏觀政策，穩定合理預期，（２）保持經濟運行

在合理區間，（３）促進經濟長期向好。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一： 金融機構人民幣貸款變化

淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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１０月２０２１ ８２６２ １９﹒７７％ １７﹒５４萬 ３﹒５０％

９月２０２１ １﹒６６萬 －１２﹒６３％ １６﹒７２萬 ２﹒８３％

８月２０２１ １﹒２２萬 －４﹒６８％ １５﹒０６萬 ４﹒００％

７月２０２１ １﹒０８萬 ８﹒８０％ １３﹒８４萬 ６﹒２９％

６月２０２１ ２﹒１２萬 １７﹒１０％ １２﹒７６萬 ５﹒５４％

５月２０２１ １﹒５萬 １﹒３５％ １０﹒６４萬 ３﹒５０％

４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２％ ９﹒１４萬 ３﹒８６％

３月２０２１ ２﹒７３萬 ０﹒４２％ ７﹒６７萬 ８﹒０２％

２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６％ ４﹒９４萬 １６﹒５０％

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８％ ３﹒５８萬 ７﹒１８％

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２％ １９﹒３６萬 １６﹒７７％

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７％ １８﹒３８萬 １１﹒７８％

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０％ １６﹒９５萬 １８﹒７０％

９月２０２０ １﹒９萬 １１﹒７０％ １６﹒２６萬 １３﹒８６％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０％ １６﹒８１萬 ４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０％ １６﹒１７萬 １９﹒５１％

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０％ １３﹒５３萬 ６﹒９０％

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７％ １２﹒６５萬 ７﹒９０％

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）

２０２１年 ２０２０年

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四季度 ３﹒３８ ＋５﹒９５％

三季度 ３﹒９６萬 －５﹒００％ ４﹒１７萬 ＋５﹒３７％

二季度 ５﹒０９萬 ＋２﹒００％ ４﹒９９萬 ＋２９﹒３０％

一季度 ７﹒６７萬 ＋８﹒０２％ ７﹒１０萬 ＋２２﹒２０％

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）

２０２１年１０月 ２０２０年１０月

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住戶貸款 增４６４７ ＋７﹒２０％ 增４３３１ ＋２﹒８０％

短期 增４２６ ＋５６﹒６１％ 增２７２ －５６﹒３０％

中長期 增４２２１ ＋４﹒０４％ 增４０５７ ＋１３﹒１０％

企（事）業單位 增３１０１ ＋３２﹒８０％ 增２３３５ ＋８５﹒００％

短期 減２８８ －６５﹒６０％ 減８３７ －２８﹒９９％

中長期 增２１９０ ＋４６﹒７０％ 增４１１３ ＋８５﹒６０％

票據融 增１１６０ － 減１１２４ －

非銀行業金融機構 增５８３ ＋５２﹒６０％ 增３８２ －

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資料來源：中國人民銀行

整理：黎偉成



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