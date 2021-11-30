《異動股》太陽城集團復牌挫近四成，周焯華被捕，董事員工無被控

《經濟通通訊社３０日專訊》太陽城（０１３８３）今天復牌，現價跌３７﹒２５％，報

０﹒１６元，該股成交約４９９萬股，涉資８０萬元；凱升（００１０２）跌４１﹒２４％，報

０﹒２８５元；太陽國際（０８０２９）無升跌，報０﹒５４元；太陽娛樂（０８０８２）無升

跌，報０﹒１０７元。

太陽城集團公布，注意到若干新聞報道有關溫州市人民檢察院於本月２６日批准逮捕主席、

執行董事及控股股東周焯華，而該集團獲周焯華告知他已表示有意辭任董事會主席及執行董事職

務。目前以董事會所知，除周焯華外，該集團或其任何附屬公司或任何成員公司董事、高級職員

或員工概無遭受與事件相關任何調查及╱或檢控。

太陽城集團又指，就有關水晶虎宮殿涉及參與跨境賭博活動的指稱而言，董事會澄清有關指

稱乃屬不實。概無該集團任何成員公司董事、高級職員或員工曾在中國為水晶虎宮殿的博彩業務

招攬客人。董事會認為，除有關與太陽城博彩中介未能為提供酒店住宿產品相關潛在風險以及失

去周焯華財務支援潛在風險外，事件並無直接對財務狀況、業務或營運造成任何重大負面影響。

現時，恒生指數報２３７８２，跌６９點或跌０﹒２９％，主板成交３２﹒６２億元。國企

指數報８４６５，跌３２點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報６０７６，跌２２點或跌

０﹒３７％。

即月期指新報２３７８８，升５６點，高水５點。即月國指期貨報８４７７，升２點，高水

１１點。即月科指期貨新報６０７８，升１０點，高水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太陽城（０１３８３） ０﹒１６元 跌３７﹒２５％

凱升（００１０２） ０﹒２８５元 跌４１﹒２４％

太陽國際（０８０２９） ０﹒５４元 無升跌

太陽娛樂（０８０８２） ０﹒１０７元 無升跌

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（ｅｒ）

