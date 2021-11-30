《異動股》中燃氣低開半成創約４年低，中期少賺一成九

《經濟通通訊社３０日專訊》中燃氣（００３８４）現價跌４﹒９％，報１６﹒７元，該股

成交約１６９萬股，涉資２９２２萬元。

中國燃氣公布，截至２０２１年９月３０日止半年純利４１﹒０５億元，按年跌

１９﹒３４％，每股基本盈利７４﹒３５仙，派中期息１０仙。

期內，收入３８９﹒４７億元，按年升４３﹒３７％；毛利８０﹒１億元，按年跌

７﹒７９％。

現時，恒生指數報２３７８２，跌６９點或跌０﹒２９％，主板成交３２﹒６２億元。國企

指數報８４６５，跌３２點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報６０７６，跌２２點或跌

０﹒３７％。

即月期指新報２３７３７，升５點，低水４６點。即月國指期貨報８４５４，跌２１點，低

水１２點。即月科指期貨新報６０５７，跌１１點，低水２０點。





表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中燃氣（００３８４） １６﹒７元 跌４﹒９％

昆侖能源（００１３５） ７﹒２９元 跌０﹒８２％

北控（００３９２） ２７﹒１５元 升０﹒１８％

港華燃氣（０１０８３） ５﹒３元 升０﹒５７％

華潤燃氣（０１１９３） ４１﹒５５元 跌０﹒２４％

新奧能源（０２６８８） １５０元 無升跌

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（ｋｓ）

