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即市新聞

30/11/2021 09:26

《異動股》中燃氣低開半成創約４年低，中期少賺一成九

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中燃氣（００３８４）現價跌４﹒９％，報１６﹒７元，該股
成交約１６９萬股，涉資２９２２萬元。
　　中國燃氣公布，截至２０２１年９月３０日止半年純利４１﹒０５億元，按年跌
１９﹒３４％，每股基本盈利７４﹒３５仙，派中期息１０仙。
　　期內，收入３８９﹒４７億元，按年升４３﹒３７％；毛利８０﹒１億元，按年跌
７﹒７９％。
　　現時，恒生指數報２３７８２，跌６９點或跌０﹒２９％，主板成交３２﹒６２億元。國企
指數報８４６５，跌３２點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報６０７６，跌２２點或跌
０﹒３７％。
　　即月期指新報２３７３７，升５點，低水４６點。即月國指期貨報８４５４，跌２１點，低
水１２點。即月科指期貨新報６０５７，跌１１點，低水２０點。

　
　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中燃氣（００３８４）　　　１６﹒７元　　跌４﹒９％
　　昆侖能源（００１３５）　　７﹒２９元　跌０﹒８２％
　　北控（００３９２）　　　２７﹒１５元　升０﹒１８％
　　港華燃氣（０１０８３）　　　５﹒３元　升０﹒５７％
　　華潤燃氣（０１１９３）　４１﹒５５元　跌０﹒２４％
　　新奧能源（０２６８８）　　　１５０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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