《異動股》中燃氣低開半成創約４年低，中期少賺一成九

《經濟通通訊社３０日專訊》中燃氣（００３８４）現價跌４﹒９％，報１６﹒７元，該股
成交約１６９萬股，涉資２９２２萬元。
中國燃氣公布，截至２０２１年９月３０日止半年純利４１﹒０５億元，按年跌
１９﹒３４％，每股基本盈利７４﹒３５仙，派中期息１０仙。
期內，收入３８９﹒４７億元，按年升４３﹒３７％；毛利８０﹒１億元，按年跌
７﹒７９％。
現時，恒生指數報２３７８２，跌６９點或跌０﹒２９％，主板成交３２﹒６２億元。國企
指數報８４６５，跌３２點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報６０７６，跌２２點或跌
０﹒３７％。
即月期指新報２３７３７，升５點，低水４６點。即月國指期貨報８４５４，跌２１點，低
水１２點。即月科指期貨新報６０５７，跌１１點，低水２０點。
表列相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中燃氣（００３８４） １６﹒７元 跌４﹒９％
昆侖能源（００１３５） ７﹒２９元 跌０﹒８２％
北控（００３９２） ２７﹒１５元 升０﹒１８％
港華燃氣（０１０８３） ５﹒３元 升０﹒５７％
華潤燃氣（０１１９３） ４１﹒５５元 跌０﹒２４％
新奧能源（０２６８８） １５０元 無升跌
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（ｋｓ）
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