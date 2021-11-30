《午市前瞻》有好消息但未見積極買入，料２３２００有初步支持

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收市報２３５９１，跌２６０點或１﹒０９％，

主板成交７５４﹒２３億元。恒生中國企業指數報８４０５，跌９２點或１﹒０９％。恒生科技

指數報６０３６，跌６３點或１﹒０４％。



＊連敬涵：變種病毒威脅尚待觀察，料航運股升勢短暫＊



隔晚美股回升，惟港股今早低開。勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》

表示，早前內地有券商受監管，減低投資者交投意欲。他續指，現時投資者見到利好消息不敢買

入，見到壞消息就會沽貨，令成交偏弱，導致外圍股市造好，但港股仍低迷的情況，而這個結構

性問題並非一時三刻能解決。他預期，港股有機會進一步下試去年９月低位２３２００點水平，

但萬一２３０００點都跌穿，下一個支持位可留意２２５００點，上望阻力２４０００點。

新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ引發全球市場關注，隨住多國陸續就病毒實行旅遊入境限制，

加劇航運緊張令運價再度上漲。航運股昨天普漲，中遠海控（０１９１９）更飊一成。不過，連

敬涵表示航運股只是借力炒上，目前Ｏｍｉｃｒｏｎ威力未算強，多國若能在未來一星期就

Ｏｍｉｃｒｏｎ找出應對方案，研發的疫苗有效對抗病毒，爆發疫情風險降低，相信航運股升勢

不會持續。部署方面，他建議未持有中遠海控的投資者，今天股價守住１３元水平的話，上望目

標１５元，否則可於１２元以下吸納。

