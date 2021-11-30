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即市新聞

30/11/2021 16:50

《美元走勢－羅明立》美匯指數在９６及９５﹒５０應有支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒１２　１１３﹒８９　１１２﹒９８
　　歐元╱美元　１﹒１２２２　１﹒１３２４　１﹒１２８５
　　英鎊╱美元　１﹒３３２４　１﹒３３２９　１﹒３３０７
　　美元╱瑞郎　０﹒９２１０　０﹒９２３５　０﹒９２０８
　　美元╱港元　７﹒７９９７　７﹒８０００　７﹒７９８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周一（２９日）美匯指數低位震盪，收市時升幅基本被抹去。市場對新變種病
毒的憂慮有所紓緩，但個別國家仍將實施一定的封閉措施，而病毒的不確定性將令市場的避險情
況較為反覆，估計聯儲局的收水政策不會即時被變種新病毒打亂，基本面仍然有優勢，美匯指數
在９６及９５﹒５０應有支持。
　　德國最新通脹繼續上升，１１月ＣＰＩ按年升５﹒２％，高於預期的５％及１０月的
４﹒５％。歐元昨日守住１﹒１２５０後反覆整固，現時升至１﹒１３２０水平，不排除短線可
上試２０天平均線的１﹒１３８０，但除非央行改變貨幣政策立場，歐元應難有太大的上升空間

　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３６５　１﹒１２５０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　沽出日圓　１１３﹒００　１１４﹒３０　１１２﹒５０
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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