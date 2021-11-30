《美元走勢－羅明立》美匯指數在９６及９５﹒５０應有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒１２ １１３﹒８９ １１２﹒９８

歐元╱美元 １﹒１２２２ １﹒１３２４ １﹒１２８５

英鎊╱美元 １﹒３３２４ １﹒３３２９ １﹒３３０７

美元╱瑞郎 ０﹒９２１０ ０﹒９２３５ ０﹒９２０８

美元╱港元 ７﹒７９９７ ７﹒８０００ ７﹒７９８０

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《美元走勢》周一（２９日）美匯指數低位震盪，收市時升幅基本被抹去。市場對新變種病

毒的憂慮有所紓緩，但個別國家仍將實施一定的封閉措施，而病毒的不確定性將令市場的避險情

況較為反覆，估計聯儲局的收水政策不會即時被變種新病毒打亂，基本面仍然有優勢，美匯指數

在９６及９５﹒５０應有支持。

德國最新通脹繼續上升，１１月ＣＰＩ按年升５﹒２％，高於預期的５％及１０月的

４﹒５％。歐元昨日守住１﹒１２５０後反覆整固，現時升至１﹒１３２０水平，不排除短線可

上試２０天平均線的１﹒１３８０，但除非央行改變貨幣政策立場，歐元應難有太大的上升空間

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６５ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 沽出日圓 １１３﹒００ １１４﹒３０ １１２﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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