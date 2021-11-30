  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/11/2021 12:20

大快活中期少賺１９﹒１８％至５２４９萬元，中期息２５仙

　　《經濟通通訊社３０日專訊》大快活（０００５２）公布，集團截至９月３０日止六個月純
利５２４９﹒３萬元，按年跌１９﹒１８％；每股基本盈利４０﹒５２仙，中期息每股２５仙，
去年同期派３０仙，按年跌１６﹒７％。
　　期內，集團收入１４﹒９９億元，按年升１６﹒４４％；毛利１﹒５７億元，按年跌
８﹒１７％。（ｃｗ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/11/2021
【理想歸理想】理想業績無可挑剔　蔚來較失色　蔚小理執位？
財經熱話30/11/2021
周焯華旗下公司今復牌急瀉　濠賭股亦續受壓
FOCUS30/11/2021
【FOCUS】PMI超預期反彈　需求復甦仍黯淡
大行報告30/11/2021
【大行炒D乜】瑞信摩通降美團目標價　CLICK入嚟睇下
生財有道30/11/2021
【生財有道】稅季又到　稅貸邊間最優惠？
開市Good Morning30/11/2021
黃瑋傑：港股跌穿23681後看23200　宜避續差科技股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金