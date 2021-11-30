大快活中期少賺１９﹒１８％至５２４９萬元，中期息２５仙

《經濟通通訊社３０日專訊》大快活（０００５２）公布，集團截至９月３０日止六個月純

利５２４９﹒３萬元，按年跌１９﹒１８％；每股基本盈利４０﹒５２仙，中期息每股２５仙，

去年同期派３０仙，按年跌１６﹒７％。

期內，集團收入１４﹒９９億元，按年升１６﹒４４％；毛利１﹒５７億元，按年跌

８﹒１７％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

