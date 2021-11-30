《本港經濟》零售貨值連升九個月，１０月升幅加快至１２％勝預期

《經濟通通訊社３０日專訊》本港零售貨值連升九個月。根據政府統計處公布的臨時估計數

字，今年１０月的零售業總銷貨價值為３０７億元，按年上升１２％，比９月修訂後的升幅

７﹒４％加快，且勝市場預估的９﹒９％升幅。扣除其間價格變動後，１０月零售業總銷貨數量

按年升９﹒４％，較９月修訂後升４﹒９％和市場預測升６﹒７％為佳。

今年首十個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升８﹒５％，總銷貨數量則升７﹒１％

。



＊網上銷售價值按年升２９﹒４％＊



在今年１０月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔８％。該月的零售業網上銷售價值的臨時

估計為２５億元，按年上升２９﹒４％。今年９月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年升

３０﹒７％。今年首十個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計按年上升４１﹒７％。



＊第二期消費券帶動消費氣氛＊



政府發言人表示，由於穩健的經濟復甦和政府發放第二期消費券帶動消費氣氛，零售業總銷

貨價值在１０月按年顯著增長１２％。電器及一些耐用消費品銷售的升幅尤其明顯。展望未來，

發言人指出，只要本地疫情維持受控，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，應會在短期內繼

續支持零售業。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復甦增強基

礎。



＊珠寶鐘表銷貨值升２３％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年１０月，電器及其他未分類耐

用消費品的銷貨價值按年上升５２﹒１％。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升１﹒３％）；珠

寶首飾、鐘表及名貴禮物（上升２３﹒１％）；百貨公司貨品（上升５﹒５％）；藥物及化妝品

（上升１３﹒２％）；燃料（上升７﹒５％）。另一方面，今年１０月，食品、酒類飲品及煙草

的銷貨價值下跌１﹒７％。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌１８﹒６％）；以及書報、文

具及禮品（下跌３％）。（ｃｌ）

