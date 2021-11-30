  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/11/2021 16:33

《本港經濟》零售貨值連升九個月，１０月升幅加快至１２％勝預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》本港零售貨值連升九個月。根據政府統計處公布的臨時估計數
字，今年１０月的零售業總銷貨價值為３０７億元，按年上升１２％，比９月修訂後的升幅
７﹒４％加快，且勝市場預估的９﹒９％升幅。扣除其間價格變動後，１０月零售業總銷貨數量
按年升９﹒４％，較９月修訂後升４﹒９％和市場預測升６﹒７％為佳。
　　今年首十個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升８﹒５％，總銷貨數量則升７﹒１％


＊網上銷售價值按年升２９﹒４％＊

　　在今年１０月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔８％。該月的零售業網上銷售價值的臨時
估計為２５億元，按年上升２９﹒４％。今年９月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年升
３０﹒７％。今年首十個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計按年上升４１﹒７％。

＊第二期消費券帶動消費氣氛＊

　　政府發言人表示，由於穩健的經濟復甦和政府發放第二期消費券帶動消費氣氛，零售業總銷
貨價值在１０月按年顯著增長１２％。電器及一些耐用消費品銷售的升幅尤其明顯。展望未來，
發言人指出，只要本地疫情維持受控，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，應會在短期內繼
續支持零售業。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復甦增強基
礎。

＊珠寶鐘表銷貨值升２３％＊

　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年１０月，電器及其他未分類耐
用消費品的銷貨價值按年上升５２﹒１％。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升１﹒３％）；珠
寶首飾、鐘表及名貴禮物（上升２３﹒１％）；百貨公司貨品（上升５﹒５％）；藥物及化妝品
（上升１３﹒２％）；燃料（上升７﹒５％）。另一方面，今年１０月，食品、酒類飲品及煙草
的銷貨價值下跌１﹒７％。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌１８﹒６％）；以及書報、文
具及禮品（下跌３％）。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/11/2021
交銀國際：港股估值修復困難不大，料明年大概率跑贏其他市場
中國故事30/11/2021
《神州經脈》官方製造業PMI返擴張勝預期　滬指微升人幣半年強
財經熱話30/11/2021
【月結—疫勢而行】習拜會刺激有限 變種病毒累恒指挫1902點
財經熱話30/11/2021
監管趨嚴下微信主動「拆牆」　騰訊走勢強於阿里
財經熱話30/11/2021
【理想歸理想】理想業績無可挑剔　蔚來較失色　蔚小理執位？
財經熱話30/11/2021
周焯華旗下公司今復牌急瀉　濠賭股亦續受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金