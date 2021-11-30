交銀國際：港股估值修復困難不大，料明年大概率跑贏其他市場

《經濟通通訊社３０日專訊》交銀國際（０３３２９）董事總經理兼首席策略師洪灝表示，

港股今次拋壓明顯是受到最近發現的新型變種病毒影響，但感染新型變種病毒的存活率達

９９﹒７％左右，加上各國在這兩年累積了不少抗疫經驗，變種病毒的影響不至於太悲觀。現時

港股的估值已跌穿２０２０年３月的最低位，但本港經濟卻沒有當時差，認為市場過度恐慌。他

預料，港股要從那麼低的估值水平中修復的困難不大，明年很大機會將跑贏其他市場。



＊互聯網公司的估值已反映監管因素＊



交銀國際今日舉行投資展望發布會，洪灝指出，現時港股的投資者取態較為謹慎，港股多次

都未能正式突破３萬點，恒指公司雖然試圖加大新經濟股的比重以推高股價，但在監管風潮下反

被互聯網板塊拖累。他指出，投資者不能過於依賴指數上均值回歸，而應看重權重股的估值變化

。

在投資互聯網行業方面，他認為，目前最差的互聯網公司，業績也有超過１５％的增長，對

比其他行業的企業而言表現已算超額，強調監管風險的確依然存在，但現時互聯網公司的估值已

反映監管帶來的不利因素，中國還十分需要這些互聯網平台帶來的經濟效益。（ａｃ）

