大快活料外賣收入佔比有上升空間，未來一年加價不多於１％

《經濟通通訊社３０日專訊》大快活（０００５２）執行主席羅開揚表示，上半年外賣收入

佔比增至約四成，相信仍有上升空間，隨著本港擴大安心出行使用範圍，料外賣銷量將會上升，

集團會配合政府，但暫時未見相關影響。他續指，外賣佔比上升令集團在選店方面有更大彈性，

而新增店面亦會有更多空間用於外賣業務。

他又表示，因應快餐店通常不會多人一枱，餐廳設計亦以４人一枱為主，且人流在晚上１０

點已經差不多完結，因此認為暫時未有需要轉做Ｃ類食肆，即每枱最多６人及堂食至午夜１２點

。



＊未來一年料加價不多於１％，明年初在港設４至５間新店＊



執行董事兼行政總裁羅輝承表示，集團會按照市場的接受能力來加價，料未來一年整體食品

價格將增加不多於１％，不過，他強調，目前未有加價時間表，而食物成本一直存在，會在選擇

供應商及提供餐單時有不同配搭，並定期檢視和更新。

他表示，減租周期已經完結，但集團仍會繼續與業主討論減租。另外，今年上半年已關閉３

間店，暫未有進一步關店計劃。他又透露，公司計劃在明年初前，在香港開設４至５間新店，年

內亦計劃於內地新增６至７間店，當中主要為快餐店。



＊難以預測食物成本走勢，人均消費３８﹒５元＊



羅輝承又指，集團生意模式受人流影響，食物成本轉變屬周期性，但難以預測成本走勢。他

表示，現時人均消費為３８﹒５元，看好晚市需求，消費券推出後，８月銷售有單位數增長，其

後數個月亦見增長，但難以界定是否受消費券影響。至於派息則會視乎盈利表現，集團暫未有收

購計劃。（ｓｌ）

