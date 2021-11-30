《新股上市》雍禾醫療明起招股，入場費７９７９﹒６１元

《經濟通通訊社３０日專訊》內地植髮醫療機構雍禾醫療（０２２７９）公布主板上市計劃

，該公司於明日（１日）起至１２月６日招股，計劃發行９４４２﹒４萬新股，當中９０％為國

際配售，１０％為香港公開發售，招股價為每股１５﹒８元，集資１４﹒９２億元，一手５００

股，入場費７９７９﹒６１元，將於１２月１３日掛牌。

雍禾醫療引入１０家基石投資者，合共認購９７００萬美元股份。當中ＮＣＣ Ｆｕｎｄ認

購２０００萬美元；Ｌａｋｅ Ｂｌｅｕ Ｐｒｉｍｅ、Ｈｕｄｓｏｎ Ｂａｙ、ＬＡＶ

Ｓｔａｒ Ｆｕｎｄｓ、Ｅ Ｆｕｎｄ、ＷＴ、Ｅｎｒｅａｌ ａｎｄ Ｆｏｒｒｅａｌ

Ｆｕｎｄｓ分別各認購１０００萬美元；常春藤認購７００萬美元；Ａｔｈｏｓ

Ｃａｐｉｔａｌ及Ｙｏｒｋ Ａｓｉａｎ Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ各認購５００萬美元。

集資所得約４２﹒１％將用於為公司在中國境內網絡的現有植髮醫療機構進行擴充和升級；

約２３﹒４％用作在中國整合行業資源以提升公司的品牌知名度；約１７﹒５％用作投資於產品

的進一步創新；約９﹒７％用作投資於研發，以前沿技術提升公司的服務體系；約１﹒６％用作

結清公司就於２０２１年５月收購顯赫植髮應付關聯方新絲域的收購代價之未償還結餘；約

５﹒７％用作公司的營運資金及一般企業用途。

摩根士丹利及中金為聯席保薦人。（ｃｗ）

