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30/11/2021 17:26

《新股上市》雍禾醫療明起招股，入場費７９７９﹒６１元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地植髮醫療機構雍禾醫療（０２２７９）公布主板上市計劃
，該公司於明日（１日）起至１２月６日招股，計劃發行９４４２﹒４萬新股，當中９０％為國
際配售，１０％為香港公開發售，招股價為每股１５﹒８元，集資１４﹒９２億元，一手５００
股，入場費７９７９﹒６１元，將於１２月１３日掛牌。
　　雍禾醫療引入１０家基石投資者，合共認購９７００萬美元股份。當中ＮＣＣ　Ｆｕｎｄ認
購２０００萬美元；Ｌａｋｅ　Ｂｌｅｕ　Ｐｒｉｍｅ、Ｈｕｄｓｏｎ　Ｂａｙ、ＬＡＶ　
Ｓｔａｒ　Ｆｕｎｄｓ、Ｅ　Ｆｕｎｄ、ＷＴ、Ｅｎｒｅａｌ　ａｎｄ　Ｆｏｒｒｅａｌ　
Ｆｕｎｄｓ分別各認購１０００萬美元；常春藤認購７００萬美元；Ａｔｈｏｓ　
Ｃａｐｉｔａｌ及Ｙｏｒｋ　Ａｓｉａｎ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ各認購５００萬美元。
　　集資所得約４２﹒１％將用於為公司在中國境內網絡的現有植髮醫療機構進行擴充和升級；
約２３﹒４％用作在中國整合行業資源以提升公司的品牌知名度；約１７﹒５％用作投資於產品
的進一步創新；約９﹒７％用作投資於研發，以前沿技術提升公司的服務體系；約１﹒６％用作
結清公司就於２０２１年５月收購顯赫植髮應付關聯方新絲域的收購代價之未償還結餘；約
５﹒７％用作公司的營運資金及一般企業用途。
　　摩根士丹利及中金為聯席保薦人。（ｃｗ）

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