Ｕｂｅｒ　Ｅａｔｓ宣布下月底終止運作，稱更專注出行平台服務

《經濟通通訊社３０日專訊》Ｕｂｅｒ今日宣布，將於１２月３１日晚上１１時５９分終止
Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ平台在香港的運作，並指會更專注於Ｕｂｅｒ在香港的出行平台服務，拓展
Ｕｂｅｒ全球最大的Ｕｂｅｒ Ｔａｘｉ市場。
Ｕｂｅｒ表示，與本地餐廳和送餐人員攜手為港人服務五年後，作出了艱難的決定，將於下
月３１日終止運作。目前的首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援，並衷心感
謝支持。（ｈｙ）
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