【新冠肺炎】消息：港府最快周四公布港康碼安排，須配合安心出行

《經濟通通訊社３０日專訊》Ｎｏｗ引述消息人士指，港府最快本周四（２日）公布「香港

健康碼」的運作安排，據了解，巿民需先提交個人資料，申請「港康碼」戶口，再配合「安心出

行」，上載有需要通關人士的行蹤，以獲取相應顏色的健康碼。「港康碼」推出初期，會先供市

民試用及熟習運作。

消息透露，當局會推出一個「香港健康碼」網上系統，若市民要申請「港康碼」，要上載個

人資料，包括身份證明、住址及申報１４天健康狀況，待批核後，若成功開通「港康碼」戶口，

會收到手機短訊通知。設立「港康碼」戶口的同時，政府會推出「安心出行」更新版，有需要的

市民可自行決定，將過去一段時間行蹤上載到「港康碼」系統，之後得出有顏色的健康碼，與內

地「粵康碼」相似。



＊「港康碼」分綠、黃、紅三色＊



據了解，「港康碼」分為綠、黃、紅三色，當本港社區零確診，一般都會獲得綠碼，若跟市

民曾跟確診個案接觸或行蹤重疊，就會轉成黃碼或紅碼。消息人士舉例，若被衞生防護中心介定

為密切接觸者，一定會是紅碼。

配合１２月９月開始，市民出入餐廳、體育館等所有表列處所必須掃「安心出行」紀錄行蹤

，加上申請「港康碼」時須申報住址，若市民同住大廈或出入場所有確診，「港康碼」就會自動

「轉色」。

粵港兩地政府舉行第二次疫情防控對接會議後，政務司司長李家超表示，香港已經基本具備

通關條件，預告即將推出「香港健康碼」，他表示「港康碼」一定是實名制，將得知有關人士在

過去一段時期，到過哪些地方，與「安心出行」對接。（ｈｙ）

