《小傳日記》魚缸低開６９點報２３７８２，跟住科技股例牌繼續拖累大市，搞到魚缸一度

低見２３１７５點插近７００點，仲創超過一年低位。ＡＴＭ繼續為跌市銀兇，三位大佬一度拖

低魚缸超過２００點。另外，美期亞洲時段下跌，仲見資金流入債市避險，美國十年期國債債券

收益率現跌４﹒９８巴仙報１﹒４５３厘。不過臨尾ＡＴＭ跌幅收窄，最終魚缸報２３４７５點

，跌３７６點或跌１﹒５８巴仙，主板成交２２３８﹒４８億銀。今日成交增加因為ＭＳＣＩ指

數季度調整今日收市後生效。國企指數報８３６８點，跌１２９點或跌１﹒５３巴仙。恒生科技

指數報６０２８點，跌７０點或跌１﹒１６巴仙。

Ａ場個別發展，上證綜合指數報３５６３點，升１點或升０﹒０３巴仙，成交

４９３６﹒０６億銀人民幣。深證成份指數報１４７９５點，跌１４點或跌０﹒１０巴仙，成交

３０８２﹒５６億銀人民幣。

科技股龍頭繼續受壓。阿里（０９９８８）跌２巴仙，報１２７﹒３銀繼續創Ｈ股上市新低

；騰訊（００７００）跌２巴仙，報４５９﹒４銀；美團（０３６９０）跌３巴仙，報２３８銀

；京東集團（０９６１８）跌３巴仙，報３３９﹒８銀

昨日虛擬世界平台Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ嘅元宇宙前導活動「Ｓａｎｄｂｏｘ

Ａｌｐｈａ」於昨日正式啟動，相關概念股有炒作。栢能（０１２６３）升９巴仙，報

１７﹒０２銀破頂；高偉電子（０１４１５）升１３巴仙，報１１﹒３銀破頂。

波羅的海乾散貨運價指數（ＢＤＩ）持續走高，加上變種病毒出現，市場再驚供應鏈斷裂，

航運股飛起。中遠海控（０１９１９）升４巴仙，報１３﹒３４銀；東方海外（００３１６）升

３巴仙，報１４９﹒１銀；海豐（０１３０８）升９巴仙，報３１﹒２５銀。

魚缸繼續插水，不過都因為ＡＴＭ拖累，不過筆者估計聽日可以博下死貓彈，因為多個技術

指標都反映ＡＴＭ非常超賣！



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