《真知灼見－溫灼培》人民幣貴？看完便明白



《真知灼見》過去１個多月相對於美元，人民幣匯價基本上只是橫行。但考慮到一眾主要外

幣，尤其歐元及英鎊等兌美元匯價已回落不少，實際上人民幣兌一籃子貨幣已是高企，從年初至

今實際累積升幅已有８﹒３％。鑑於人民幣已高，其有否進一步攀升能力正受市場關注。



＊內地必須提升產業＊



最多投資者問，是人民幣貴會否不利中國出口。這擔憂確實存在。但問題是中央已不想國內

出口維持在低產值的加工產業上。人民幣匯價升值對出口會帶來短痛，但長遠這則可有助國內的

產業提升。中國的經濟已發展到樽頸位，是時候要作突破。選擇現階段讓人民幣匯價走強助產業

提升還有兩大好處。



１。疫情下全球依賴中國出口

首先，現在肆虐全球的新冠病毒尚未解決。變種病毒接連出現，而大部分新興國家亦未得到

足夠疫苗防疫。就是一天他們取得疫苗，由於這些國家人口眾多，地區相對落後，料待全民接種

疫苗仍需時。這使全球未來仍有長時間要依賴著中國的生產力。所以就是人民幣貴，消費國也並

無選擇。



２。人民幣強可壓抑進口價格

至於現在讓人民幣走強還有另一好處，就是可壓抑進口價格。在歐美大印鈔票下推升了全球

原料價格。中國作為世界工廠對原料有著龐大需求。人民幣強正好可抵銷部分進口價格壓力。至

於中國進口價格壓力有多大，可從國內最新１０月生產物價指數按年比高企１３﹒５％（即２６

年來最高通脹水平）中可反映一二。



＊人民幣必須邁向國際化＊



除了提升產業，中央推行人民幣國際化進程已是逼在眉睫。而在這過程中也會無奈把人民幣

匯價推升。中國約佔全球１２％貿易額，但根據《全球銀行金融電訊協會》（ＳＷＩＦＴ）數字

顯示，人民幣於全球的交易量只佔２﹒２％。換言之，大部分中國的貿易都不是用自己本幣作交

易，而是依賴著第三方廠商貨幣，這很大機會更是美元。由於中美關係已不太友善，中國還依賴

美元作為其貿易的交易貨幣，這對中國而言是相當高風險。當中央要人民幣國際化，要全球增加

使用人民幣及以人民幣作儲備，這樣人民幣強將只是個副作用中央必須接受。



＊ＲＣＥＰ執行利人民幣走強＊



眾所周知，《區域全面經濟夥伴關系協定》（ＲＣＥＰ）將於明年１月１日正式生效。中國

作為生產大國料其經濟定當可從中受惠。而隨著區內各國與中國之間的貿易擴大，為減省交易成

本，不能排除各國或有機會逐步直接採用人民幣作為交易及結算貨幣。假使日後市場對人民幣需

求因而增加，人民幣走強將變得自然。最後，還要留意人民銀行何時正式推出電子人民幣。因為

電子人民幣的推出，加上國際電子商貿發展，料可加快人民幣在國際上的使用，利增加市場對人

民幣需求。

正為上述原因，解釋人民幣雖貴，但為何筆者一直看好人民幣前景的原因。但當然，看好人

民幣的最大風險是南海會否爆發衝突。另外，如聯儲局因通脹而大幅加息，這也會削弱人民幣的

吸引力。但筆者只覺得暫時南海出現衝突的機會不大，而以美國現時的經濟能力及龐大債務規模

，料聯儲局儘管有機會加息，但幅度也不會大，難全面扭轉人民幣強勢。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠



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