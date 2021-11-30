《保險睿見－謝佩蘭》多元貨幣計劃增英鎊選項，切合赴英升學趨勢

《保險睿見》近年不少家長因為希望子女可在不同教育制度和文化環境下成長，藉此擴濶他

們的視野，於是選擇安排子女出國留學，熱門的海外升學地點包括英國、澳洲、加拿大等地。有

保險公司早前推出一個多元貨幣計劃，當中包括人民幣、美元、澳元、加元、港元及澳門幣，有

助家長更靈活為小朋友策劃將來教育的方向。



＊市場罕有提供七種貨幣選項＊



由於該計劃多元化，是非常適合關注子女未來教育需要的人士，所以自推出以來，市場反應

熱烈；與此同時，愈來愈多莘莘學子選擇到炙手可熱的升學地點英國讀書，家長除了要預算學費

外，還有住宿交通和日常開支等，統統都要做好準備，自然增加對英鎊的需求。因此該計劃近日

除上述貨幣外，更新增英鎊選項，即合共七種貨幣供客戶選擇，屬市場罕有。



＊更改保單貨幣針對子女發展＊



現今的家長很懂得未雨綢繆，在子女年幼時或許已盤算送他們到心儀國家留學，但最終揀選

哪個國家還要看子女的性格或成績而定。若日後地點有變，投保該計劃後，無論最初選取七種貨

幣中的任何一種，都可透過轉換保單至當時系列內所提供之最新計劃，更改保單貨幣。長遠而言

，先去任何國家再轉往別的地方繼續學業也好，或是畢業後另謀發展，日後也可都可因應子女需

要，按照其變動而作出貨幣轉換，此舉讓家長能為子女未來作最佳的長線規劃，切實回應客戶子

女的海外留學大計，進一步提升客戶體驗，方便程度勝人一籌。



＊高度靈活性配合人生不同目標＊



除了為子女籌備升學部署，客戶若對環球貨幣和彈性理財有殷切需求，該計劃的高度靈活性

正好為他們將來不同人生目標做好準備。客戶退休後若想在外國安享晚年，可選擇更改保單貨幣

；亦可透過「更改受保人選項」及「第二受保人選項」無限次更改受保人，為財富傳承作安排。

計劃還設有「紅利及分紅鎖定選項」，令財富不斷增值；以及高達３６５ 天的「失業延繳保費

惠益」等特點，客戶能全面把握貨幣優勢，長遠滾存財富，切實滿足和幫助他們達成生命歷程中

每個目標。現在成功投保的客戶，更可享高達１４％的保費回贈。

在籌備留學的過程中，家長不妨鼓勵子女參與其中，讓他們學習為自己作人生規劃之餘，對

理財也有一定的概念，與父母一同實踐「健康長久好生活」。

《友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官 謝佩蘭》



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