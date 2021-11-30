《投資領域－譚家駿》疫情陰霾消散，美聯儲明年或加息

《投資領域》在動盪的２０２１年最後一季，不明朗因素仍然存在，但市場亦有多項利好消

息加持。先前飽受疫情困擾的國家逐漸建立群體免疫，每日確診個案數字銳減；同一時間全球疫

苗接種率顯著上升。我們預期，將有更多國家能夠最快於２０２２年上半年將疫苗接種率提高至

７５％的關鍵水平。當經濟增長及就業市場持續改善，美國可能於明年加息。

美國及中國公布的數據顯示，新冠肺炎Ｄｅｌｔａ變種病毒擴散削弱全球增長動力。幸好，

與早前發現的病毒相比，Ｄｅｌｔａ變種病毒病徵一般較輕微。基於疫苗接種率上升、群體免疫

、變種病毒變弱，全球疫情有望於未來６至９個月成為地方性疾病。

疫情持續緩和，美國聯儲局亦決定調整疫情爆發後為刺激經濟而推出的資產購買計劃，將原

本每月１２００億美元資產購買規模，１１月起每月減少１５０億美元，原因是經濟取得實質進

展及通脹較高等，預計縮減買債計劃明年中結束。加息方面，聯儲局主席鮑威爾表示會保持耐性

，現時就業增長仍未足夠，就業參與率仍然低迷。但隨着疫情消褪，預計明年中可能實現充分就

業。我們認為，假如經濟增長及就業市場持續改善，該局更可能會在２０２２年加息。

話雖如此，除非長期通脹預測急升，否則寬鬆的貨幣狀況應會持續，導致聯儲局所指的「暫

時性」 通脹延長。我們需要考慮的問題是：美國政策制定者會允許當前通脹高企的情況維持多

久呢？撇除供應鏈受阻因素，企業成本基礎的結構性轉變會否引致通脹持續上升呢？消費需求積

壓會否進一步推高物價？自２００９年的全球金融危機後，各國未曾出現嚴重通脹，因此市場或

會低估了長期通脹上升的影響。

事實上，我們相信，同時實行極低政策利率及進取的量化寬鬆措施，將會損害未來央行應對

危機的能力，為日後帶來更大的麻煩，甚至遠遠超過新冠肺炎疫情造成的衝擊。我們一直質疑，

貨幣政策是否能夠有效處理疫情產生的問題。



＊內房信貸危機，中央料有政策工具＊



另一方面，中國華融事態發展使我們感到安心。 與此相反，恒大集團卻似乎未獲政府提供

相同支持。目前，不少內房發行的債券孳息率達到高雙位數，反映了集資困難。恒大事件持續發

酵，為多間投資級別的內房帶來壓力。

不過，中國房地產行業佔ＧＤＰ增長最少２０％，我們相信，政府不會坐視行業陷入流動性

短缺的局面，估計當局將會針對性地放寬信貸供應，以便內房再融資即將到期的債務，從而繼續

完成建設工程。好消息是，中國政府於２０２０年推出的「三道紅線」政策早就發揮作用，協助

內房改善債務狀況，有利市場長遠穩定發展。縱使當局維持去槓桿化政策，在其他內房出現財困

跡象時，政府仍有靈活調整政策空間。

最後，美國聯儲局縮減買債規模，市場預期於２０２２年上調利率，估計美元表現將會較亞

洲貨幣強勢。然而，如果亞洲央行開始收緊貨幣政策，或亞洲經濟體能夠迅速控制疫情，將會有

利亞洲貨幣的前景。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》



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