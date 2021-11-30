《退休多角度－程浩賢》港人退休健康指數５６分，知識可改變命運

《退休多角度》信安在９月中為香港人做了一個退休健康指數的調查＃，結果獲得５６分，

剛剛合格。調查不單止以財務狀況去分析，同時訪問了有關於健康、社交和活動範疇的問題，更

完整地了解港人對退休的準備、期望和滿意度。

退休與財富關係密切，但調查發現，要好好準備健康快樂的退休生活，理財知識水平竟然比

財富多寡更為重要。因為理財知識不僅可以影響財務及投資策劃，並會進而某程度上影響市民的

健康、社交和活動的準備和期望。這亦可反映於理財知識充滿信心的受訪者不會一面倒執著於財

務，更響往在４個範疇上都取得較好的平衡，比理財知識較低的受訪者在指數上高出了９分。

香港投資市場活躍，買樓講股都屬於閒話家常。不過，調查發現６５％受訪者表示自己對理

財知識水平偏低。即使在最高收入組別（家庭月入１０萬元港元以上）中，亦有４２％認為自己

不了解財務管理。當問及未來投資回報預期時，亦發現理財知識較低的組別的期望過高，較過往

投資回報有５％ 的差距。想像與現實有重大落差，退休時有機會大失預算！

另外，調查提及最多港人選擇的投資工具包括定期存款、股票、基金，而年金產品僅隨其後

。開心的是，經過近來較多的投資教育宣傳，更多香港人開始懂得計劃退休後的投資，利用年金

、債券以及派息基金等製造被動收入，更有助發揮分散風險的作用。

不過，強積金方面可能需要繼續努力，因為７２％受訪者表明沒有明確計劃在退休時如何運

用積存的強積金；６８％ 選擇將積存的強積金存入儲蓄戶口或純粹用於退休後各種開支。筆者

經常建議大家要管理好自己的強積金戶口，積少成多。及早計劃，才可以好好享受退休後的第二

人生，否則若強積金積蓄跑輸通脹，長遠有可能要犧牲生活質素！



＃「信安香港退休健康指數」調查由Ｉｎｔｕｉｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ進行。使用可訪問樣本庫（Ａｃｃｅｓｓ

ｐａｎｅｌｓ） 於２０２１年９月１日至９月８日期間作定量網上調查，對１０００名年齡介

乎３５－６０歲並了解其家庭財務狀況的香港市民進行了採訪。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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