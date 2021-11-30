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30/11/2021 16:00

《退休多角度－程浩賢》港人退休健康指數５６分，知識可改變命運

　　《退休多角度》信安在９月中為香港人做了一個退休健康指數的調查＃，結果獲得５６分，
剛剛合格。調查不單止以財務狀況去分析，同時訪問了有關於健康、社交和活動範疇的問題，更
完整地了解港人對退休的準備、期望和滿意度。
　　退休與財富關係密切，但調查發現，要好好準備健康快樂的退休生活，理財知識水平竟然比
財富多寡更為重要。因為理財知識不僅可以影響財務及投資策劃，並會進而某程度上影響市民的
健康、社交和活動的準備和期望。這亦可反映於理財知識充滿信心的受訪者不會一面倒執著於財
務，更響往在４個範疇上都取得較好的平衡，比理財知識較低的受訪者在指數上高出了９分。
　　香港投資市場活躍，買樓講股都屬於閒話家常。不過，調查發現６５％受訪者表示自己對理
財知識水平偏低。即使在最高收入組別（家庭月入１０萬元港元以上）中，亦有４２％認為自己
不了解財務管理。當問及未來投資回報預期時，亦發現理財知識較低的組別的期望過高，較過往
投資回報有５％　的差距。想像與現實有重大落差，退休時有機會大失預算！
　　另外，調查提及最多港人選擇的投資工具包括定期存款、股票、基金，而年金產品僅隨其後
。開心的是，經過近來較多的投資教育宣傳，更多香港人開始懂得計劃退休後的投資，利用年金
、債券以及派息基金等製造被動收入，更有助發揮分散風險的作用。
　　不過，強積金方面可能需要繼續努力，因為７２％受訪者表明沒有明確計劃在退休時如何運
用積存的強積金；６８％　選擇將積存的強積金存入儲蓄戶口或純粹用於退休後各種開支。筆者
經常建議大家要管理好自己的強積金戶口，積少成多。及早計劃，才可以好好享受退休後的第二
人生，否則若強積金積蓄跑輸通脹，長遠有可能要犧牲生活質素！

＃「信安香港退休健康指數」調查由Ｉｎｔｕｉｔ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　
Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ進行。使用可訪問樣本庫（Ａｃｃｅｓｓ　
ｐａｎｅｌｓ）　於２０２１年９月１日至９月８日期間作定量網上調查，對１０００名年齡介
乎３５－６０歲並了解其家庭財務狀況的香港市民進行了採訪。
《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁　程浩賢》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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