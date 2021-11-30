《宏觀銓局－馬桂銓》香港投資論壇

《宏觀銓局》敝公司早前舉辦了投資論壇，超過五十位香港分銷商親臨現場，而身處新加坡

、馬來西亞、泰國及印尼的分銷商則透過視像會議參與。筆者在此分享一下論壇所見所聞及一些

感想。但在此之前，先要跟進一下上期提及的供應鏈狀況。

美國西岸港口的大擠塞有所紓緩，但情況仍然嚴峻。目前依然有超過７０艘貨輪等候埋岸卸

貨。拜登政府正與港口營運商、貨運工人工會及火車公司等連繫，試圖盡快解決問題。雖然情況

確實有好轉，但仍未足以加快令貨物送到客戶手上。

回到正題。我們今年請到七位嘉賓出席投資論壇，分享他們的獨到見解。兩位專責美股的經

理都認為，美股目前估值不算高，特別目前盈利增長的利好消息已經計入價內，潛力不俗。美股

今年至今已經上升了超過２０％，但估值卻比年初還要低。兩位基金經理都對美國企業盈利前景

感到樂觀。第三位嘉賓是網絡安全基金經理，他的專業範疇及策略深得筆者所愛，主要理由當然

是網絡保安的長遠發展潛力。古語有云：「道高一尺，魔高一丈」。隨著生活日益數碼化，工作

已跨越辦公室至家居，我們需要更強大的保護，免受網絡罪行的侵害。

至於第四位嘉賓則簡述了中國的淨零排放策略，並引述國家主席習近平所講，北京期望在

２０３０年之前達至排放量高峰，然後逐步回落，去到２０６０年達至碳中和。要達成目標，中

國需要依賴風力及太陽能發電。十年前當筆者還在研究中國股票時，也有看過有關內地風力及太

陽能發電的研究報告。當時太陽能發電成本是煤炭的三倍，而要在從西部內陸以風力或太陽能發

電，傳送至電力需求較高的東面地區，則相當有困難。全賴科技進步，目前太陽能發電的成本已

回落至煤炭的水平，確實令人欣喜。中國亦建造了足夠的電纜，讓電力東西傳送。

第五位嘉賓主要討論全球平衡策略，其中談到長存續期企業債能有效降低投資組合的波動，

令人眼前一亮。事實上，長存續期的企業債和股票的確能相互對沖。第六位嘉賓就講解我們全球

永續發展股票策略，市場上越來越多資金流向ＥＳＧ為主打的企業，情況在過去兩年特別明顯，

這些公司的股價自然水漲船高。隨著更多監管和更多大戶資金流入，ＥＳＧ投資並非曇花一現。

我們最後一位嘉賓就特別講及歐盟和香港關於ＥＳＧ的監管。歐盟特別為企業或投資基金是否屬

於傾向ＥＳＧ而立下了定義，同時亦界定了何等商業活動才是正面的ＥＳＧ性質。當ＥＳＧ的定

義愈來愈清晰，投資者的興趣亦會因而提高。

資產配置方面，以中長期來看，筆者依然偏好股票多於政府債券。然而，在業績期過後，正

面因素通常都會反映在股價內，令市場回復波動。正因為成本價格持續上升，相信會對企業盈利

能力帶來壓力。通常市場會對這類負面影響有即時反應，但以長期來看，美國前景仍然向好。當

地原材料和勞動力都短缺，以致生產減慢，價格上升，帶動通脹升溫。這種失衡稍後自會消失，

供應鏈會恢復正常。股票方面，筆者依然喜愛估值較低，例如歐洲股票及美國金融、原材料、能

源及工業板塊。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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