《鍾之日記》恒指月挫７﹒５％，科網股捱沽

《鍾之日記》１１月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：微升。



Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒憂慮升溫，港股跌跌不休，恒指今日更創１４個月新低。莫德納

（Ｍｏｄｅｒｎａ）行政總裁預計現有的疫苗將難以應對Ｏｍｉｃｒｏｎ變異毒株，投資者恐慌

升溫，恒指低開６９點曾轉升３６點後沽壓湧現。午後美股指數期貨跌幅顯著擴大，拖累港股跌

幅持續擴大，曾插６７６點，見２３１７５點，創去年９月２５日以來新低，尾市跌幅稍收窄，

恒指收市報２３４７５點，跌３７６點或１﹒５８％。受ＭＳＣＩ指數換馬影響，收市競價時段

成交大增逾６５０億，全日成交激增至２２３８﹒４８億元。總結１１月，恒指下跌逾１９００

點或７﹒５％。

國指今收跌１２９點或１﹒５３％，報８３６８點；國指今年下跌逾２２％，在全球主要股

指中表現最差。大型科網股繼續受壓，科指跌７０點或１﹒１６％報６０２８。



＊１１月官方ＰＭＩ優，滬指月升０﹒５％＊



港股午後跌幅擴大，拖累滬深股市轉跌。不過Ａ股走勢明顯與境外市場脫勾，加上最新公布

的１１月官方製造業ＰＭＩ重回擴張區間，回升至５０﹒１％優於預期，表明經濟在經歷連續兩

個月的回調後趨穩運行，數據理想，滬綜指收盤前再度轉升，收市微升０﹒０３％，報

３５６３﹒８９點。總結１１月，滬指累升０﹒４７％；深成指亦累漲２﹒３８％。

兩市全日成交１２２１９億元人民幣，按日增３﹒８％，是連續第２８個交易日突破１萬億

。外資今日通過滬股通、深股通淨流出３４﹒１１億元人民幣。不過，在尾盤臨近結束一度錄得

淨流入２３１億人民幣，分析人士稱或受ＭＳＣＩ半年度指數調整今日盤後生效影響。



＊微信推進互聯互通，女股神急掟騰訊＊



騰訊（００７００）近期經歷多件大事。工信部上周四（２４日）對騰訊採取過渡性的行政

指導措施，要求對於即將發布的Ａｐｐ新產品，以及既有Ａｐｐ產品的更新版本，上架前需經工

信部組織技術檢測，檢測合格後正常上架。

騰訊２９日公布旗下微信稱為進一步落實「以安全為底線，分階段、分步驟」實施的互聯互

通方案，即日起開始對外部鏈接管理措施進行更新。即是微信群聊場景下將可直接訪問天貓、淘

寶等外部購物網站的鏈接。騰訊此前一直拒絕破除微信上的「圍牆」，擔心會削弱用戶體驗，並

把用戶吸引到抖音等競爭對手平台，不過在強力監管下，騰訊終於屈服被迫打破「圍牆」。

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人兼行政總裁Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ察覺危機，昨晚隨

即狠掟１６﹒８萬股騰訊ＡＤＲ。根據ＡＲＫ提供數據顯示，昨晚旗下主攻型ＥＴＦ方舟金融科

技創新ＥＴＦ減持了１６﹒８萬股騰訊ＡＤＲ，佔該ＥＴＦ持倉比重０﹒３４％。按昨晚收市價

股價套現１０００萬美元。值得留意是，是次大手減持騰訊股數是自７月３０日以來最多。

受到上述消息影響，港股騰訊今日再跌０﹒７％，報４５９﹒４元，三連跌，盤中創近２個

月新低。其他科技股同樣沽壓重，阿里（０９９８８）挫２﹒１％，報１２７﹒３元創上市新低

。美團（０３６９０）跌２﹒９％，創近２個月新低。京東集團（０９６１８）跌３﹒１％。



＊周焯華被捕餘震未止，濠賭股續尋底＊



澳門博彩貴賓廳龍頭中介人、太陽城集團（０１３８３）主席周焯華因涉嫌在中國境內實施

開設賭場犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮捕，繼而被澳門司警拘捕。據澳門檢察院披露案

情，周焯華等團夥透過「直播場景」吸引內地賭客進行網上非法賭博，涉嫌不法經營賭博及清洗

黑錢，其中「領導犯罪集團罪」最高可處１２年徒刑。

周焯華旗下兩間本港上市公司太陽城集團及其附屬公司凱升（００１０２）今日復牌，太陽

城瀉４８﹒２％至歷史新低，凱升大插６３﹒１％創逾１２年新低。兩公司皆表示，除周焯華外

，概無董事、高級職員或員工遭受相關調查或檢控，並獲周焯華告知，他有意辭任兩間公司的主

席及董事職務。

周焯華被抓引發濠賭股恐慌，金沙（０１９２８）連跌３日，今日再跌４﹒１％，同樣急跌

第三日的銀娛（０００２７）跌２﹒３％。美高梅（０２２８２）跌近半成，永利澳門

（０１１２８）跌３﹒３％，澳博（００８８０）跌０﹒５％。

另外，ＭＳＣＩ明晟半年度指數換馬將於今日收市後生效，香港指數沒有任何新增股份，但

將會剔出２隻股份，分別是澳博控股及永利澳門。



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