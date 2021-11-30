【內房困局】佳兆業４億美元債券交換要約方案超半數債權人不同意

《經濟通通訊社３０日專訊》佳兆業集團（０１６３８）早前就今年１２月７日到期未償還

本金額４億美元之現有票據提出交換要約，部分債權人委托財務顧問公司Ｌａｚａｒｄ

Ａｓｉａ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ今日向佳兆業發函，稱持有上述票據過半

票面價值的投資人團體不願意支持該交換要約。

該函件指出，投資人團體為了向佳兆業提供回旋餘地並緩解市場對潛在票據違約顧慮，投資

人團（作為票據過半票面價值的持有人）願意就該票據提供合理期限的寬限安排進行討論，以促

進各方進一步商討更為全面的解決方案。潛在寬限期將為佳兆業提供一個穩定的平台期以評估擬

議交換要約的替代方案，投資人團強烈建議佳兆業利用該寬限期與Ｌａｚａｒｄ就擬議的新資金

解決方案進行商議。

佳兆業１１月２５日提出債券交換要約方案，現有票據每１０００美元本金額的交換及同意

代價總額為相等於以下各項的購買價，包括：（１）現有票據每１０００美元本金額２５美元（

現金代價）；（２）本金總額１０００美元的２０２３年到期美元計價優先票據（新票據）；及

（３）資本化利息。新票據將於２０２３年６月６日到期，按年利率６﹒５％計息。資本化利息

指現有票據應計及未付利息，將以新票據的形式作為資本化利息而非現金支付。交換要約及同意

徵求備忘錄將於１２月２日屆滿。

佳兆業集團提出交換要約最低接納金額本金額３﹒８億美元（即總額９５％）。在進行交換

要約的同時，公司亦徵求持有人同意建議豁免及修訂。（ｃｔ）

