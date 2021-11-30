《匯市縱橫－蕭啟洪》姍姍來遲

《匯市縱橫》香港的冬季每年都姍姍遲，但一旦寒冷起來，真叫人牙關打震、全身發抖，那

一種叫做「濕凍」，真是可媲美西伯利亞。但近年來，香港的冬天已不是那麼寒冷，上周僅凍了

一天，氣溫又回升至２０度以上，相信很多人仍懶得把大衣或羽絨衣從衣櫃底翻出來呢！如今，

踏入１２月，一點寒風刺骨的感覺都沒有，連街上也不乏穿著短袖衫的市民，是因為那些人身體

好不怕冷，還是身體脂肪較一般人多能抵禦寒風侵襲呢？事實或許並非如此，地球氣候暖化已是

不爭的科學事實，對人類生活的影響已經顯而易見。也因此，我們不必再問氣候變化是否正在發

生，或者人類是否是罪魁禍首，而是應該問自己能為這個地球做些甚麼呢？



雖然人們對環保的關注度與日俱增，但隨著人口的增長、經濟的發展和生活水平的提高，溫

室氣體排放總量也隨之增加。所以，我們更加需要從日常生活的小事開始做起，只要您願意從「

衣食住行」等生活化的幾方面作出改變，也就能為遏制氣候暖化盡一點綿力。首先，「衣」是指

在個人消費購物之前要三思，因許多新衣物的製成材料都是來自石油製品。因此處理舊衣服不穿

時不要輕易就棄掉，可考慮舊衣回收或捐助有需要的人。而在「衣食住行」中，最難忍不住的是

口腹之欲，牲畜佔所有溫室氣體排放量的１４％，其中牛的碳足跡最大。人們減少碳足跡最簡單

和最有效的方式就是飲食中少吃肉以及乳製品，尤其是像牛、羊肉這樣的紅肉。相信這對純素食

者而言沒有難度，但對於我愛吃牛的「牛魔皇」來說則有點難耐，不過只要減少食品浪費或少吃

紅肉的習慣，相信妳我也可以做得到。



除此之外，「住」在日常生活中使用家電用品，常會消耗能源並製造二氧化碳量。若然大家

能培養成隨手關燈和節約用電的習慣，或家居中能盡量採用天然光和自然通風等，不僅可為妳省

錢之外，同時亦能夠減少碳排放，有益防止氣候變化。其實，這些都是人們生活中的點點滴滴的

小事，只要大家能微調一些個人習慣和減少耗電，都可以減少對地球的禍害。那當然，從「源頭

減廢」必然是最有效的做法。因此，過去兩電商已表示會全力配合政府提出的「淨零發電」策略

和目標。據資料顯示，去年港燈使用天然氣發電的比例已經增加至佔總發電量約一半，相比

２００５年，碳排放量已減少約２５％，直到２０３５年將會是全面停用媒發電的終極目標。最

後，便是「行」，其實這一項是最容易做到，只要大家能少開車，少坐飛機，多走路，或以騎乘

自行車代步，不但能夠達到運動養生的目的，亦能夠達成節能減碳的效果。但如果妳需要購買私

家車的話，電動車將會是不二之選呢！



遏制氣候變化，可謂人人有責，我們都是生活在同一個地球，全球任何一個角落都無法幸免

於氣候變化帶來的破壞性後果。故此，我們不應只因追求便利，盲目搶奪「他者」和下一代的資

源，以「透支」的形式取得暫時的舒適，卻罔顧長遠後果的消耗習慣。坦白說，如果當大家都意

識到，氣溫上升造成環境退化、天災與病毒侵襲、生態嚴重失衡之時才「姍姍來遲」懂說環保，

那時可能已經為時已晚了。全球暖化不僅是氣候模式受影響，更衝擊對環境極為敏感的生態，甚

至引起大規模物種滅絕，以及糧食危機等問題。根據聯合國公布１０月世界糧食價格指數上升至

１３３﹒２點，較去年同比上漲３１﹒３９％，價格指數重回１０年高位。這些不爭的事實告訴

我們，糧食與水資源關乎人類生存，若收成與供給不再穩定，未來糧價繼續攀升難免，將對於全

球經濟造成動盪，更可能引發爭奪資源的政治風險。特別是對於低收入國家的營養健康及政治穩

定，都可能存在著不少考驗。但對我們而言，通脹正在「全方面」上漲，消費者將需要習慣於更

高的商品價格。



正當通脹來襲之時，另一邊廂新型變種病毒株「Ｏｍｉｃｒｏｎ」又開始從非洲等地區「姍

姍來遲」，引發全球對疫情復燃的擔憂。據聞，Ｏｍｉｃｒｏｎ的恐怖之處，在於它的傳染性較

Ｄｅｌｔａ變種更強，且它更可以避過人體的免疫保護，真叫人擔心西方多國現行採取「與病毒

共存」的抗疫模式，或可能要付出更大的代價！雖然Ｏｍｉｃｒｏｎ尚未在美國出現首宗病例，

但可能只是遲早問題而已。而這枚震撼彈引爆全球股市的「黑色星期五」賣壓，國際油價重挫，

資金湧入避險資產，日圓與紐約黃金現貨於上周五都大漲逾１﹒３０％。美國１０年期公債孳息

率急降１２個基點至１﹒５２％。由目前可見，如今大家面對新一波變種病毒肆虐全球，無疑令

海外對中國供應鏈的依賴進一步加深，有助中國出口持續增強，更有望提升短期人民幣的基本面

。與此同時，若然未來疲情變得糟糕，也可能會影響了美國貨幣寬鬆退出而變得緩慢，在流動性

寬鬆期延長下，料短期美元或可能有轉弱風險。據芝加哥期貨交易數據顯示，交易商預期聯儲局

６月加息的可能性是３４﹒０％，低於此前８２﹒１％的概率。



有人說，「遲到總好過從來都不出現」，是時候人們認認真真地去愛惜妳的地球！妳知道嗎

？地球只得一個，環境的永續發展需要你我共同來維護。若然今天的妳仍不懂得珍惜它，香港冬

天也許有一天會變得越來越陌生了！



＊本周策略＊



紐元：前周建議候低於０﹒６９５０水平買入紐元兌美元已成交，更新目標０﹒７１５０，止蝕

０﹒６７６０。



英鎊：上周建議候低於１﹒３３００水平買入英鎊兌美元已成交，目標１﹒３５００，止蝕

１﹒３１００。



加元：上周建議候高於１﹒２７５０水平沽出美元兌加元已成交，目標１﹒２５００，止蝕

１﹒２９００。



日圓：本周建議候低於１１２﹒１０水平買入美元兌日圓，目標１１４﹒２０，止蝕

１１０﹒８０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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