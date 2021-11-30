《股壇解碼－戴名》鮑威爾逼上梁山，美團（３６９０）能走多遠？

《股壇解碼》上周五（２６日）出現全球大跌市，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克仍然堅持

鷹派立場，聲稱對加快縮減買債持開放態度，並且認為加息應該在第二季開始，加息周期開始加

上新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ（前稱ＮＵ）的出現，美國經濟復甦將大受打擊，共和黨背景的鮑

威爾意外連任是否另有內情，個人猜測沒有一個具有民主黨背景的人願意接手這燙手山芋是主因

，若果猜測屬實的話，美國經濟已經危如累卵，再加上拜登釋放戰略石油儲備壓抑油價間接令到

美國手上的籌碼減少，只要地緣政治出現動盪，美國的經濟將再受油價衝擊而潰不成軍。最後一

提助理國務卿Ｄａｎｉｅｌ Ｋｒｉｔｅｎｂｒｉｎｋ從上周五起至本周六（４日）訪問印尼、

馬來西亞、新加坡和泰國等４個東盟國家，相信美國在東盟和南海將和中國正面交鋒。



＊風聲鶴淚＊



上周五（２６日）全球市場受新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的出現而全面下跌，當中多個國家

於短期內對南非部分出現Ｏｍｉｃｒｏｎ病例的國家封關，由於Ｏｍｉｃｒｏｎ的高傳染性和現

有疫苗對Ｏｍｉｃｒｏｎ的成效存疑，資本市場出現拋售潮，若果在未來兩周不能證明現有疫苗

能有效對Ｏｍｉｃｒｏｎ起防禦作用的話，資本市場將迎來新一輪跌浪。另外投資者要留意近期

屢傳政變的烏克蘭局勢，東歐的地緣政治不穩將影響天然氣和原油的供應並且推升通脹。



＊左右為難＊



剛公布去年的結婚登記人數同比下跌１１３萬對，連續７年下跌，加上去年的出生人口只有

１２００萬，人口淨增長率連續３年下跌，跌至多年新低，在人口老化和低出生率的影響下，產

業向高端轉型似乎是唯一出路，但目前中國在晶片技術處於下風的情況下，產業提升的路不好走

，加上低出生率影響未來的勞動力，世界工廠的競爭力將在未來２０年間被其他新興市場所取代

，而醫療和養老的支出將成為中央政府的艱巨難題。



＊翻手為雲＊



恒指上周出現反彈，上試２５６００點後連跌數個交易日，並且以接近全周最低位收市，夜

間期貨交易時段更因外圍受新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的消息影響失守２４０００點，加上月中

（１８日）出現２５０００點，２５２００點和２５４００點即月認購期權倉位出現平倉，短期

反彈浪應該完結，期權街貨比例３６：６４，認沽期權出現激增，牛熊證街貨輕微回落至

６３：３７，看來大市將再次展開跌浪，投資者要留意的是１２月期權在２１０００點和

２４０００點出現開倉，估計１２月份會是大上大落的一個月，投資者還是以觀望為上。



＊股票簡評＊



美團（０３６９０）主要於中國從事提供平台和採用技術連接消費者及商家，提供包括餐飲

外賣、到店餐飲、酒店和旅遊預訂等服務，主要業務以送餐為準，上周五美團發布截至９月３０

日的第三季度業績，集團的營收接近４９０億元，較去年同比增長接近３８％，但經調整淨虧損

約為５５億元，美團過去十二個月的年交易使用人次為６﹒７億。這次是美團反壟斷處罰後交出

的第一份財報，在眾多新業務中，美團優選的虧損最嚴重，其中對倉庫、物流這些基礎設施的投

入是主要虧損原因。

值得注意的是美團自去年第四季度以來，集團已經連續四個季度處於虧損狀態。管理層認為

美團需要在新業務的增長和財務狀況之間取得平衡，現階段美團的新業務玩的是燒錢遊戲，換句

話說是以虧損換增長，也是導致集團整體處於虧損狀態，新業務還在投入階段便因反壟斷被罰

３４億元，美團的關連公司美團龍珠參與了具有創新型手術機器人領導技術的

Ｃｏｒｎｅｒｓｔｏｎｅ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ的Ｂ輪融資，雖然Ｃｏｒｎｅｒｓｔｏｎｅ

Ｒｏｂｏｔｉｃｓ的前景引人憧憬，但要有突破性發展並不容易，加上Ｂ輪融資距離上市還有很

遠，收成期望穿秋水，最關鍵的是美團的餐飲外賣面對隱藏風險，之前有關送餐員的五險一金問

題將會如何解決是關鍵，如果處罰從嚴，集團面對的可能是天價罰款，不建議投資者現價買入，

合理買入價在１６０元左右。《資深市場人士 戴名》



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