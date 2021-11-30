《日入而息》本港零售貨值連升九個月，１１月恒指累跌７﹒５％

《今天重點》
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本港零售貨值連升九個月，１０月升幅加快至１２％勝預期
習拜會刺激有限，變種病毒累１１月恒指挫１９０２點
佳兆業（０１６３８）４億美元債券交換要約方案超半數債權人不同意
雍禾醫療明起招股，入場費７９７９﹒６１元
港交所（００３８８）ＦＩＮＩ明年首季接受用戶註冊申請，擬第四季啟用
１０月香港人民幣存款跌２﹒５％，港元存款無大變動
本財年首七月赤字１１１８億，財政儲備８１６０億元
金管局指出１０月新批按揭貸款額按月減少７﹒４％；１０月外匯基金總資產按月增９４７億元
Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ宣布下月底終止運作，稱更專注出行平台服務
消息指港府最快周四公布港康碼安排，須配合安心出行；本港新增６宗輸入確診，４宗帶變種病
毒
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《即日市況》
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恒指低收３７６點報２３４７５，科指跌７０點報６０２８
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《深滬股市》
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疫情重燃重挫外圍，滬綜指獨立行情仍收升０﹒０３％
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《美元匯價》
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美匯指數在９６及９５﹒５０應有支持
歐元最新報１﹒１３５８╱６１，日圓最新報１１２﹒８５╱８７
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《公司業績》
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大昌集團（０００８８）中期扭虧為盈賺３９３０萬元，中期息１
２仙
大快活（０００５２）中期少賺１９﹒１８％至５２４９萬元，中
期息２５仙
美亞娛樂資訊（００３９１）中期虧損收窄至６８７﹒３萬元，不
派息
中港照相（０１１２３）中期純利跌８４％至２９９﹒６萬元，不
派息
壇金礦業（００６２１）中期虧損收窄至９７２﹒６萬元，不派息
Ｖｉｃｏｎ（０３８７８）中期盈轉虧蝕１４７２﹒７萬元，不派
息
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《公司資訊》
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創建（０１６０９）附屬與格林納達政府終止買賣土地協議
固生堂（０２２７３）未來考慮擴張至福建及浙江等城市
恒地（０００１２）以底價９﹒６２億元統一土瓜灣舊樓業權
蔚來首款轎車車型ＥＴ７預產車下線，售價超４０萬
我愛我家因承接不符租賃條件房屋遭罰，現經營正常
港交所（００３８８）ＦＩＮＩ明年首季接受用戶註冊申請，擬第
四季啟用
遠東發展（０００３５）派息政策續穩健增長，購啟德項目料省逾
半年建築時間
醫思健康（０２１３８）料通關後可吸納內地客，留意醫療及健康
相關公司收購機會
佳兆業（０１６３８）４億美元債券交換要約方案超半數債權人不
同意
中銀香港（０２３８８）北京冬奧會紀念鈔票明起接受認購申請
小米（０１８１０）海外發布Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ １１Ｔ手機
，售１２７５元人民幣
海鑫集團（０１８５０）李誠權辭任董事會主席，由劉始豪接任
天工國際（００８２６）天工工具已完成股份制改造工商登記，分
拆正有序推進中
證監會指ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）股權高度集中
大明國際（０１０９０）公眾持股量約２０﹒６７％，低於最低規
定
大快活（０００５２）料外賣收入佔比有上升空間，未來一年加價
不多於１％
鐵貨（０１０２９）鐵礦石價格第四季大幅修正將反映在業績上
義合控股（０１６６２）中期盈轉虧蝕１１５３萬元，不派息
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《國企紅籌》
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中關村租賃（０１６０１）購石油工程設備，涉資約１６９１﹒３
萬元
中石化（００３８６）在新疆建全球最大光伏綠氫項目，年產２萬
噸
復宏漢霖（０２６９６）陳啟宇辭任董事會主席，Ｗｅｎｊｉｅ
Ｚｈａｎｇ接任
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《中國要聞》
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習近平稱中國再向非洲提供１０億劑疫苗
亞投行批准１０億美元貸款助力河南特大暴雨災後重建
統計局表示能源保障及穩價措施成效顯，製造業景氣改善；統計局
表示疫情多點散發，１１月服務景氣水平回落
互聯網租房平台巴樂兔回應被約談指將優化收費標準
發改委表示新基建投融資發揮市場力量，不穿新鞋走老路；發改委
表示「十四五」時期民營鋼鐵企業要嚴禁新增產能；發改委赴中煤
協調研，擬建煤炭生產流通成本調查制度
廣州擬建基於大灣區的數字元人民幣支付結算與司法存證系統
上海環交所表示接下來要引入投資機構進入全國碳市場
工信部表示推進國家工業互聯網大數據中心建設
內地首單基於可交易數據資產的循環授信方案發布
深圳二手房交易新規，單邊代理明晰雙方經紀權責邊界
銀保監江西監管局原二級巡視員章蒔安接受調查；規範設立保險集
團條件，註冊資本最低２０億元
財政部支持浙江打造共同富裕省域範例，完善收入劃分
國家民航局與港澳民航當局簽訂《聯合維修管理合作安排》
交銀指內房股價已反映違約風險，明年次季料顯著反彈
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒６％，報１７４２７點
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《其他消息》
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１９６１年出生者明起可辦樂悠咭
Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ宣布下月底終止運作，稱更專注出行平台服務
教育局公布價值觀教育課程架構，建立國民身分認同
本港六個數碼電視節目台明起轉用新發射頻率廣播
林鄭月娥今早與湖北省及武漢市領導會面，下午參觀高科技企業；
林鄭月娥稱若本地疫情反彈，通關恐鏡花水月
澳門檢察院表示周焯華案涉直播賭博四罪，羈押首腦等五疑犯
港府今起公開招聘公務員學院院長
外交部駐港特派員表示有外資代表對未來樂觀將留港發展
深股通額度全日用２６億元；滬股通額度全日用近９億元，陸股通
流出３４億元
譚耀宗稱相信邊境口岸設置票站已考慮周全
機管局延續費用寬減措施兩個月，支持航空業應對疫情
金管局表示自推出以來跨境匯款金額逾２﹒６億人民幣
零售貨值連升九個月，１０月升幅加快至１２％勝預期
ＷｅＬａｂ定期存款產品ＧｏＳａｖｅ將推出快閃優惠
１０月香港人民幣存款跌２﹒５％，港元存款無大變動
本財年首七月赤字１１１８億，財政儲備８１６０億元
金管局指出１０月新批按揭貸款額按月減少７﹒４％；１０月外匯
基金總資產按月增９４７億元
證監會法規執行部執行董事魏建新明年５月合約屆滿時離任
香港會計師公會譴責許美心，並吊銷其執業證書６個月
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《重拳監管》
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交通運輸部等八部門表示督促網約車平台設合理抽成上限
監管趨嚴下微信主動「拆牆」，騰訊（００７００）走勢強於阿里
（０９９８８）
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《新冠肺炎》
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Ｇ７衛生部門開緊急視像會議，承諾捐贈疫苗抗變種
全國昨增２１宗本土均在內蒙古，２宗無症狀轉為確診
本港新增６宗輸入確診，４宗帶變種病毒
機管局延續紓緩措施兩個月至明年１月
澳洲發現５宗新變種個案，有患者在新加坡轉機
綏芬河鐵路口岸今起暫停煤炭等需人工裝卸的進口貨物
變種病毒攻入瑞典西班牙，蘇格蘭恐社區暴發
陳肇始稱外防輸入宜緊不宜鬆，但毋需全面封關
曾祈殷稱政府應針對豁免人士加強措施
日本發現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ病例
政府下周一起於個別私營醫護機構試行接種復必泰疫苗
消息指港府最快周四公布港康碼安排，須配合安心出行
中疾控稱中國已做好變異病毒株疫苗研發和技術儲備
外交部表示奧密克戎給冬奧防控帶來挑戰，相信如期舉行
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