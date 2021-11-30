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即市新聞

30/11/2021 19:24

《日入而息》本港零售貨值連升九個月，１１月恒指累跌７﹒５％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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本港零售貨值連升九個月，１０月升幅加快至１２％勝預期　　　　　　　　　　　　　　　　
習拜會刺激有限，變種病毒累１１月恒指挫１９０２點　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佳兆業（０１６３８）４億美元債券交換要約方案超半數債權人不同意　　　　　　　　　　　
雍禾醫療明起招股，入場費７９７９﹒６１元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）ＦＩＮＩ明年首季接受用戶註冊申請，擬第四季啟用　　　　　　　　　
１０月香港人民幣存款跌２﹒５％，港元存款無大變動　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本財年首七月赤字１１１８億，財政儲備８１６０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局指出１０月新批按揭貸款額按月減少７﹒４％；１０月外匯基金總資產按月增９４７億元
Ｕｂｅｒ　Ｅａｔｓ宣布下月底終止運作，稱更專注出行平台服務　　　　　　　　　　　　　
消息指港府最快周四公布港康碼安排，須配合安心出行；本港新增６宗輸入確診，４宗帶變種病
毒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收３７６點報２３４７５，科指跌７０點報６０２８
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　疫情重燃重挫外圍，滬綜指獨立行情仍收升０﹒０３％
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美匯指數在９６及９５﹒５０應有支持　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３５８╱６１，日圓最新報１１２﹒８５╱８７
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》
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　　大昌集團（０００８８）中期扭虧為盈賺３９３０萬元，中期息１
　　２仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　大快活（０００５２）中期少賺１９﹒１８％至５２４９萬元，中
　　期息２５仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美亞娛樂資訊（００３９１）中期虧損收窄至６８７﹒３萬元，不
　　派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中港照相（０１１２３）中期純利跌８４％至２９９﹒６萬元，不
　　派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　壇金礦業（００６２１）中期虧損收窄至９７２﹒６萬元，不派息
　　Ｖｉｃｏｎ（０３８７８）中期盈轉虧蝕１４７２﹒７萬元，不派
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　創建（０１６０９）附屬與格林納達政府終止買賣土地協議　　　
　　固生堂（０２２７３）未來考慮擴張至福建及浙江等城市　　　　
　　恒地（０００１２）以底價９﹒６２億元統一土瓜灣舊樓業權　　
　　蔚來首款轎車車型ＥＴ７預產車下線，售價超４０萬　　　　　　
　　我愛我家因承接不符租賃條件房屋遭罰，現經營正常　　　　　　
　　港交所（００３８８）ＦＩＮＩ明年首季接受用戶註冊申請，擬第
　　四季啟用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　遠東發展（０００３５）派息政策續穩健增長，購啟德項目料省逾
　　半年建築時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　醫思健康（０２１３８）料通關後可吸納內地客，留意醫療及健康
　　相關公司收購機會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　佳兆業（０１６３８）４億美元債券交換要約方案超半數債權人不
　　同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）北京冬奧會紀念鈔票明起接受認購申請　
　　小米（０１８１０）海外發布Ｒｅｄｍｉ　Ｎｏｔｅ　１１Ｔ手機
　　，售１２７５元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　海鑫集團（０１８５０）李誠權辭任董事會主席，由劉始豪接任　
　　天工國際（００８２６）天工工具已完成股份制改造工商登記，分
　　拆正有序推進中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　證監會指ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）股權高度集中　　　　
　　大明國際（０１０９０）公眾持股量約２０﹒６７％，低於最低規
　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　大快活（０００５２）料外賣收入佔比有上升空間，未來一年加價
　　不多於１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　鐵貨（０１０２９）鐵礦石價格第四季大幅修正將反映在業績上　
　　義合控股（０１６６２）中期盈轉虧蝕１１５３萬元，不派息　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中關村租賃（０１６０１）購石油工程設備，涉資約１６９１﹒３
　　萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中石化（００３８６）在新疆建全球最大光伏綠氫項目，年產２萬
　　噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）陳啟宇辭任董事會主席，Ｗｅｎｊｉｅ　
　　Ｚｈａｎｇ接任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　習近平稱中國再向非洲提供１０億劑疫苗　　　　　　　　　　　
　　亞投行批准１０億美元貸款助力河南特大暴雨災後重建　　　　　
　　統計局表示能源保障及穩價措施成效顯，製造業景氣改善；統計局
　　表示疫情多點散發，１１月服務景氣水平回落　　　　　　　　　
　　互聯網租房平台巴樂兔回應被約談指將優化收費標準　　　　　　
　　發改委表示新基建投融資發揮市場力量，不穿新鞋走老路；發改委
　　表示「十四五」時期民營鋼鐵企業要嚴禁新增產能；發改委赴中煤
　　協調研，擬建煤炭生產流通成本調查制度　　　　　　　　　　　
　　廣州擬建基於大灣區的數字元人民幣支付結算與司法存證系統　　
　　上海環交所表示接下來要引入投資機構進入全國碳市場　　　　　
　　工信部表示推進國家工業互聯網大數據中心建設　　　　　　　　
　　內地首單基於可交易數據資產的循環授信方案發布　　　　　　　
　　深圳二手房交易新規，單邊代理明晰雙方經紀權責邊界　　　　　
　　銀保監江西監管局原二級巡視員章蒔安接受調查；規範設立保險集
　　團條件，註冊資本最低２０億元　　　　　　　　　　　　　　　
　　財政部支持浙江打造共同富裕省域範例，完善收入劃分　　　　　
　　國家民航局與港澳民航當局簽訂《聯合維修管理合作安排》　　　
　　交銀指內房股價已反映違約風險，明年次季料顯著反彈　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒６％，報１７４２７點　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　１９６１年出生者明起可辦樂悠咭　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｕｂｅｒ　Ｅａｔｓ宣布下月底終止運作，稱更專注出行平台服務
　　教育局公布價值觀教育課程架構，建立國民身分認同　　　　　　
　　本港六個數碼電視節目台明起轉用新發射頻率廣播　　　　　　　
　　林鄭月娥今早與湖北省及武漢市領導會面，下午參觀高科技企業；
　　林鄭月娥稱若本地疫情反彈，通關恐鏡花水月　　　　　　　　　
　　澳門檢察院表示周焯華案涉直播賭博四罪，羈押首腦等五疑犯　　
　　港府今起公開招聘公務員學院院長　　　　　　　　　　　　　　
　　外交部駐港特派員表示有外資代表對未來樂觀將留港發展　　　　
　　深股通額度全日用２６億元；滬股通額度全日用近９億元，陸股通
　　流出３４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　譚耀宗稱相信邊境口岸設置票站已考慮周全　　　　　　　　　　
　　機管局延續費用寬減措施兩個月，支持航空業應對疫情　　　　　
　　金管局表示自推出以來跨境匯款金額逾２﹒６億人民幣　　　　　
　　零售貨值連升九個月，１０月升幅加快至１２％勝預期　　　　　
　　ＷｅＬａｂ定期存款產品ＧｏＳａｖｅ將推出快閃優惠　　　　　
　　１０月香港人民幣存款跌２﹒５％，港元存款無大變動　　　　　
　　本財年首七月赤字１１１８億，財政儲備８１６０億元　　　　　
　　金管局指出１０月新批按揭貸款額按月減少７﹒４％；１０月外匯
　　基金總資產按月增９４７億元　　　　　　　　　　　　　　　　
　　證監會法規執行部執行董事魏建新明年５月合約屆滿時離任　　　
　　香港會計師公會譴責許美心，並吊銷其執業證書６個月　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　交通運輸部等八部門表示督促網約車平台設合理抽成上限　　　　
　　監管趨嚴下微信主動「拆牆」，騰訊（００７００）走勢強於阿里
　　（０９９８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　Ｇ７衛生部門開緊急視像會議，承諾捐贈疫苗抗變種　　　　　　
　　全國昨增２１宗本土均在內蒙古，２宗無症狀轉為確診　　　　　
　　本港新增６宗輸入確診，４宗帶變種病毒　　　　　　　　　　　
　　機管局延續紓緩措施兩個月至明年１月　　　　　　　　　　　　
　　澳洲發現５宗新變種個案，有患者在新加坡轉機　　　　　　　　
　　綏芬河鐵路口岸今起暫停煤炭等需人工裝卸的進口貨物　　　　　
　　變種病毒攻入瑞典西班牙，蘇格蘭恐社區暴發　　　　　　　　　
　　陳肇始稱外防輸入宜緊不宜鬆，但毋需全面封關　　　　　　　　
　　曾祈殷稱政府應針對豁免人士加強措施　　　　　　　　　　　　
　　日本發現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ病例　　　　　　　　　　　　　　
　　政府下周一起於個別私營醫護機構試行接種復必泰疫苗　　　　　
　　消息指港府最快周四公布港康碼安排，須配合安心出行　　　　　
　　中疾控稱中國已做好變異病毒株疫苗研發和技術儲備　　　　　　
　　外交部表示奧密克戎給冬奧防控帶來挑戰，相信如期舉行　　　　
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