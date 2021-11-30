《日入而息》本港零售貨值連升九個月，１１月恒指累跌７﹒５％

《今天重點》

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本港零售貨值連升九個月，１０月升幅加快至１２％勝預期

習拜會刺激有限，變種病毒累１１月恒指挫１９０２點

佳兆業（０１６３８）４億美元債券交換要約方案超半數債權人不同意

雍禾醫療明起招股，入場費７９７９﹒６１元

港交所（００３８８）ＦＩＮＩ明年首季接受用戶註冊申請，擬第四季啟用

１０月香港人民幣存款跌２﹒５％，港元存款無大變動

本財年首七月赤字１１１８億，財政儲備８１６０億元

金管局指出１０月新批按揭貸款額按月減少７﹒４％；１０月外匯基金總資產按月增９４７億元

Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ宣布下月底終止運作，稱更專注出行平台服務

消息指港府最快周四公布港康碼安排，須配合安心出行；本港新增６宗輸入確診，４宗帶變種病

毒

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《即日市況》

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恒指低收３７６點報２３４７５，科指跌７０點報６０２８

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《深滬股市》

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疫情重燃重挫外圍，滬綜指獨立行情仍收升０﹒０３％

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《美元匯價》

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美匯指數在９６及９５﹒５０應有支持

歐元最新報１﹒１３５８╱６１，日圓最新報１１２﹒８５╱８７

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《公司業績》

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大昌集團（０００８８）中期扭虧為盈賺３９３０萬元，中期息１

２仙

大快活（０００５２）中期少賺１９﹒１８％至５２４９萬元，中

期息２５仙

美亞娛樂資訊（００３９１）中期虧損收窄至６８７﹒３萬元，不

派息

中港照相（０１１２３）中期純利跌８４％至２９９﹒６萬元，不

派息

壇金礦業（００６２１）中期虧損收窄至９７２﹒６萬元，不派息

Ｖｉｃｏｎ（０３８７８）中期盈轉虧蝕１４７２﹒７萬元，不派

息

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《公司資訊》

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創建（０１６０９）附屬與格林納達政府終止買賣土地協議

固生堂（０２２７３）未來考慮擴張至福建及浙江等城市

恒地（０００１２）以底價９﹒６２億元統一土瓜灣舊樓業權

蔚來首款轎車車型ＥＴ７預產車下線，售價超４０萬

我愛我家因承接不符租賃條件房屋遭罰，現經營正常

港交所（００３８８）ＦＩＮＩ明年首季接受用戶註冊申請，擬第

四季啟用

遠東發展（０００３５）派息政策續穩健增長，購啟德項目料省逾

半年建築時間

醫思健康（０２１３８）料通關後可吸納內地客，留意醫療及健康

相關公司收購機會

佳兆業（０１６３８）４億美元債券交換要約方案超半數債權人不

同意

中銀香港（０２３８８）北京冬奧會紀念鈔票明起接受認購申請

小米（０１８１０）海外發布Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ １１Ｔ手機

，售１２７５元人民幣

海鑫集團（０１８５０）李誠權辭任董事會主席，由劉始豪接任

天工國際（００８２６）天工工具已完成股份制改造工商登記，分

拆正有序推進中

證監會指ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）股權高度集中

大明國際（０１０９０）公眾持股量約２０﹒６７％，低於最低規

定

大快活（０００５２）料外賣收入佔比有上升空間，未來一年加價

不多於１％

鐵貨（０１０２９）鐵礦石價格第四季大幅修正將反映在業績上

義合控股（０１６６２）中期盈轉虧蝕１１５３萬元，不派息

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《國企紅籌》

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中關村租賃（０１６０１）購石油工程設備，涉資約１６９１﹒３

萬元

中石化（００３８６）在新疆建全球最大光伏綠氫項目，年產２萬

噸

復宏漢霖（０２６９６）陳啟宇辭任董事會主席，Ｗｅｎｊｉｅ

Ｚｈａｎｇ接任

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《中國要聞》

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習近平稱中國再向非洲提供１０億劑疫苗

亞投行批准１０億美元貸款助力河南特大暴雨災後重建

統計局表示能源保障及穩價措施成效顯，製造業景氣改善；統計局

表示疫情多點散發，１１月服務景氣水平回落

互聯網租房平台巴樂兔回應被約談指將優化收費標準

發改委表示新基建投融資發揮市場力量，不穿新鞋走老路；發改委

表示「十四五」時期民營鋼鐵企業要嚴禁新增產能；發改委赴中煤

協調研，擬建煤炭生產流通成本調查制度

廣州擬建基於大灣區的數字元人民幣支付結算與司法存證系統

上海環交所表示接下來要引入投資機構進入全國碳市場

工信部表示推進國家工業互聯網大數據中心建設

內地首單基於可交易數據資產的循環授信方案發布

深圳二手房交易新規，單邊代理明晰雙方經紀權責邊界

銀保監江西監管局原二級巡視員章蒔安接受調查；規範設立保險集

團條件，註冊資本最低２０億元

財政部支持浙江打造共同富裕省域範例，完善收入劃分

國家民航局與港澳民航當局簽訂《聯合維修管理合作安排》

交銀指內房股價已反映違約風險，明年次季料顯著反彈

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６％，報１７４２７點

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《其他消息》

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１９６１年出生者明起可辦樂悠咭

Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ宣布下月底終止運作，稱更專注出行平台服務

教育局公布價值觀教育課程架構，建立國民身分認同

本港六個數碼電視節目台明起轉用新發射頻率廣播

林鄭月娥今早與湖北省及武漢市領導會面，下午參觀高科技企業；

林鄭月娥稱若本地疫情反彈，通關恐鏡花水月

澳門檢察院表示周焯華案涉直播賭博四罪，羈押首腦等五疑犯

港府今起公開招聘公務員學院院長

外交部駐港特派員表示有外資代表對未來樂觀將留港發展

深股通額度全日用２６億元；滬股通額度全日用近９億元，陸股通

流出３４億元

譚耀宗稱相信邊境口岸設置票站已考慮周全

機管局延續費用寬減措施兩個月，支持航空業應對疫情

金管局表示自推出以來跨境匯款金額逾２﹒６億人民幣

零售貨值連升九個月，１０月升幅加快至１２％勝預期

ＷｅＬａｂ定期存款產品ＧｏＳａｖｅ將推出快閃優惠

１０月香港人民幣存款跌２﹒５％，港元存款無大變動

本財年首七月赤字１１１８億，財政儲備８１６０億元

金管局指出１０月新批按揭貸款額按月減少７﹒４％；１０月外匯

基金總資產按月增９４７億元

證監會法規執行部執行董事魏建新明年５月合約屆滿時離任

香港會計師公會譴責許美心，並吊銷其執業證書６個月

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《重拳監管》

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交通運輸部等八部門表示督促網約車平台設合理抽成上限

監管趨嚴下微信主動「拆牆」，騰訊（００７００）走勢強於阿里

（０９９８８）

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《新冠肺炎》

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Ｇ７衛生部門開緊急視像會議，承諾捐贈疫苗抗變種

全國昨增２１宗本土均在內蒙古，２宗無症狀轉為確診

本港新增６宗輸入確診，４宗帶變種病毒

機管局延續紓緩措施兩個月至明年１月

澳洲發現５宗新變種個案，有患者在新加坡轉機

綏芬河鐵路口岸今起暫停煤炭等需人工裝卸的進口貨物

變種病毒攻入瑞典西班牙，蘇格蘭恐社區暴發

陳肇始稱外防輸入宜緊不宜鬆，但毋需全面封關

曾祈殷稱政府應針對豁免人士加強措施

日本發現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ病例

政府下周一起於個別私營醫護機構試行接種復必泰疫苗

消息指港府最快周四公布港康碼安排，須配合安心出行

中疾控稱中國已做好變異病毒株疫苗研發和技術儲備

外交部表示奧密克戎給冬奧防控帶來挑戰，相信如期舉行

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