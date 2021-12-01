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即市新聞

01/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》研究不同類別投資者進出市的啟示

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬顯著向淡。續談資金流向分析。我們研究的，應為哪一類別的投資者將資金投入
╱撤出大市、某個板塊或某個別證券，以及流入╱流出金額的差距與比例。此外，不同類型的市
場參與者的流入╱流出金額差距與比例亦可用作相互比較，從而得出後市的啟示。甚麼是不同類
別的投資者呢？一般而言，我們可按其資金來源劃分為美資、歐資、日股、中資、港資、台資等

　　換言之，我們須了解哪類投資者在主力（他們當中有買貨者，亦有沽貨者）買貨╱沽貨；舉
個例說，會是美資沽貨計數的同時，中資在接他們的貨嗎？談到中資，大家更為關注的，相信是
資金來自上海與深圳，被視為更具影響力的另類中資：北水。然而，很多投資者於分析北水資金
流向時，都會犯上一個重大的錯誤。是甚麼錯誤呢？本周稍後告訴大家。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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