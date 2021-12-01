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01/12/2021 08:51

《套期保值－蕭猷華》鮑威爾放鷹，美股調整機會大

　　《套期保值》美股三大指數下跌，道指跌６５２點，納指跌２４５點。市場繼續受到新型變
種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ消息影響。此外，美聯儲主席鮑威爾表示，現在的重點已轉向控制通脹及
其負面影響，而不是抗擊變種病毒對經濟活動的任何潛在破壞，他認為１２月會議上將討論加快
縮減購債規模，市場預計縮表規模可能增加至每月３００億美元。
　　鮑威爾出席參議院的聽證會一改以往「鴿」派作風，放棄通脹是暫時性的表述，鮑主席指雖
然受到新型變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的威脅，但對抗通脹仍然是首要目標，預期通脹明年中之後
開始回落。
　　恒生指數昨天急跌，曾跌穿２３２００點，不過最後跌幅收窄，收２３４６７點，跌３７６
點，騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）ＡＤＲ股價偏軟，恒
指２３０００－２３２００點為牛證重貨區，相等於３０００多張期指，大戶「殺牛」機會大。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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