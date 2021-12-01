《套期保值－蕭猷華》鮑威爾放鷹，美股調整機會大

《套期保值》美股三大指數下跌，道指跌６５２點，納指跌２４５點。市場繼續受到新型變

種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ消息影響。此外，美聯儲主席鮑威爾表示，現在的重點已轉向控制通脹及

其負面影響，而不是抗擊變種病毒對經濟活動的任何潛在破壞，他認為１２月會議上將討論加快

縮減購債規模，市場預計縮表規模可能增加至每月３００億美元。

鮑威爾出席參議院的聽證會一改以往「鴿」派作風，放棄通脹是暫時性的表述，鮑主席指雖

然受到新型變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的威脅，但對抗通脹仍然是首要目標，預期通脹明年中之後

開始回落。

恒生指數昨天急跌，曾跌穿２３２００點，不過最後跌幅收窄，收２３４６７點，跌３７６

點，騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）ＡＤＲ股價偏軟，恒

指２３０００－２３２００點為牛證重貨區，相等於３０００多張期指，大戶「殺牛」機會大。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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