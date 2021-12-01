《缸邊隨筆－石鏡泉》１１月的股災

《缸邊隨筆》不少投資者認為，１０月，是美股股災月，但事實上，１１月，才是真正的美

股股災月，感恩節後多見大跌，歷史數據說明一切。



上周五（２６日）的美股股跌，在這個１１月感恩節後股豐碑中，排行第三。僅次於

１９１９和１９３１的大股災，換言之，上周五的美股跌幅，是近百年來最勁的。



＊股跌未必由Ｏｍｉｃｒｏｎ＊



不少市場聲音認為環球股跌是因為Ｏｍｉｃｒｏｎ這隻新病毒，但如真是這原因，則

１９１９年、１９３１年等等年的股跌，應不關Ｏｍｉｃｒｏｎ事吧，這說明甚麼？一如陸沉未

必由洪水，不是有大水升了，浸了過來，而是陸地自己沉了，故今時股跌未必由Ｏｍｉｃｒｏｎ

，而是股，自己本身要跌。



Ｏｍｉｃｒｏｎ是上周五，才搞出個名堂，搞了個大頭佛來的，但環球的對冲基金，應是較

普羅投資者醒，又是在甚麼時候起走難的呢？



高盛一個環球股市的表現，它在１１月１９日至１１月２５日間跌了１﹒５７％，環球股市

，是在１１月１８日之前，便已起步跌。



美股的支柱是納指，但納指的波動幅度跟美國的十年實際債息（名義債息減通脹）是亦步亦

趨的。近月美十年債息的實質利率則見上升，此勢持續，納指的後市將不可能不被拖下來，市場

會怎做？



美元強勢對美股有利，當美儲局宣布減買債後，美匯升，但如稍後美儲局會因

Ｏｍｉｃｒｏｎ而放緩減買債步伐時（即是又ＱＥ），市場必有反應，其中之一是估美儲局會推

遲加息時間表，市場現估美儲局明年６月的加息會推至９月份，而第二次加息被推至２０２３年

。



如美儲局在減買債上縮沙時，市場會怎樣？弱美元已不利美股。



標普５００的公司回購，支撐美股續升的動力很大，而在每年的１０月，會有不少公司因宣

布業績而不能回購公司股票。但踏入１１月、１２月，不少公司已宣布完業績，可以重啟回購。

因此，每年的１１月和１２月都是公司回購的蜜月期。



如今美股下跌不少，理應是回購要密密出手，標普５００會很快地被買回上之前的高位，但

如果遲遲不見標普再創新高呢？是因為Ｏｍｉｃｒｏｎ，還是其他？



又是那句，陸沉未必由洪水，隻牛或應要壽終正寢了。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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