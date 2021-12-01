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01/12/2021 08:39

東方教育（６６７）副主席肖國慶折讓１２％減持１﹒５２％股權

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國東方教育（００６６７）副主席兼執董肖國慶，已聘請法國
巴黎證券配售公司３３００萬股，佔公司已發行股本約１﹒５２％，每股作價７﹒１６元，比上
日收市價折讓１２％，套現約２﹒３６億元。配售完成後，肖國慶在中國東方教育權益由
２１﹒６６％降至２０﹒１４％。
　　該公司董事會預期，上述配售不會對其日常運作產生重大影響或不會令其主要管理人員發生
變更。（ｍｈ）

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