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即市新聞

01/12/2021 09:05

《專家之言－何志銘》變種病毒衝擊環球股市，港股更顯弱勢宜暫避

　　《專家之言》昨（３０日）恒指低開６９點，初段指數曾出現倒升３６點，其後再迎來急插
，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）沽壓沉重，拖累恒指跌
幅擴大，跌幅更一度擴大至６７６點，恒指慘見２３１７５點，幸尾市跌幅收窄，全日跌３７６
點或１﹒５８％，收２３４７５點，主板股票的升跌比率為１４比２８，下跌股份達１２０４隻
，恒指成分股６隻股份上升，下跌股份５４隻，升跌比率為１０比９０。大市連跌三日（已累跌
１２６４點或５﹒１％），國指全日跌１２９點或１﹒５３％，收８３６８點，恒生科技指數跌
７０點或１﹒１６％，收６０２８點。全日主板成交總額按日升５５％至２２３８﹒４８億元。
滬、深港通南下交易分別淨流入１９﹒２６億及６﹒９億元人民幣。

＊各國陷恐慌忙封關，經濟停擺供應鏈斷裂或再現＊

　　市場憂慮Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒衝擊全球經濟，世衛認為Ｏｍｉｃｒｏｎ可能具有更高的
傳播力。繼以色列率先封關外，日本亦宣布即時暫停放寬對外國公民入境的限制，俄羅斯與巴基
斯坦宣布禁止香港旅客入境。投資市場恐懼氣氛明顯升溫。鑑於憂慮病毒變種各國又再恐慌，且
紛紛收緊防疫措施及出入境限制。封關、經濟停擺、供應鏈斷裂等，看來會再次發生。環球股市
弱勢明顯，尤其是港股，要撈底資金又再次被鎖死，且再加上阿爺監管風暴未完，有見內房債務
危機繼續發酵跡象，暫時避一避為上策。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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