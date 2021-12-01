《專家之言－何志銘》變種病毒衝擊環球股市，港股更顯弱勢宜暫避

《專家之言》昨（３０日）恒指低開６９點，初段指數曾出現倒升３６點，其後再迎來急插

，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）沽壓沉重，拖累恒指跌

幅擴大，跌幅更一度擴大至６７６點，恒指慘見２３１７５點，幸尾市跌幅收窄，全日跌３７６

點或１﹒５８％，收２３４７５點，主板股票的升跌比率為１４比２８，下跌股份達１２０４隻

，恒指成分股６隻股份上升，下跌股份５４隻，升跌比率為１０比９０。大市連跌三日（已累跌

１２６４點或５﹒１％），國指全日跌１２９點或１﹒５３％，收８３６８點，恒生科技指數跌

７０點或１﹒１６％，收６０２８點。全日主板成交總額按日升５５％至２２３８﹒４８億元。

滬、深港通南下交易分別淨流入１９﹒２６億及６﹒９億元人民幣。



＊各國陷恐慌忙封關，經濟停擺供應鏈斷裂或再現＊



市場憂慮Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒衝擊全球經濟，世衛認為Ｏｍｉｃｒｏｎ可能具有更高的

傳播力。繼以色列率先封關外，日本亦宣布即時暫停放寬對外國公民入境的限制，俄羅斯與巴基

斯坦宣布禁止香港旅客入境。投資市場恐懼氣氛明顯升溫。鑑於憂慮病毒變種各國又再恐慌，且

紛紛收緊防疫措施及出入境限制。封關、經濟停擺、供應鏈斷裂等，看來會再次發生。環球股市

弱勢明顯，尤其是港股，要撈底資金又再次被鎖死，且再加上阿爺監管風暴未完，有見內房債務

危機繼續發酵跡象，暫時避一避為上策。《獨立股評人 何志銘》



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