【重新出發】港股１２月開局得利，負面因素已反映？兩大主題可吼

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１日報道》美國聯儲局主席鮑威爾隔晚承認通脹並非暫時性，並

考慮加快「收水」步伐，消息拖累美股急跌。港股昨天跌穿年內低位後，１２月開局即逆外圍表

現顯著反彈，半日升３２９點，報２３８０４點。專家認為，疫情添變數，料港股本月走勢持續

反覆，惟看好兩大板塊吼得過！



＊熊麗萍： 對鮑威爾言論感意外，港股或穿昨低位＊



聯儲局主席鮑威爾隔晚在國會聽證會上表示，美國通脹進一步上升的風險增加，是時候放棄

通脹只是「暫時性」的表述。他亦透露，聯儲局將在下一次會議上討論提早數幾個月「收水」是

否合適，並觀望新變異毒株對經濟造成的影響。

隔晚美股應聲急跌，惟港股昨低見２３１７５點有承接力，今早再乘勝狙擊，難道短期再下

試低位機會大不大？駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《

開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，對鮑威爾的鷹派言論感意外，惟最終會否提早「收水」

仍視乎美國通脹情況和疫情進展，現階段推測仍言之尚早。

股市方面，新變種病毒令環球股市在過去數天出現恐慌性拋售。她認為，市場短期內對新變

種病毒的消息仍敏感，尤其疫苗對變種病毒的效用，若再出現負面言論，不排除再度觸發市場振

盪，沽家或再藉疫情消息推低恒指，失守上日低位並不足為奇，惟再出現大跌機會甚微。不過，

市場本月可憧憬內地有寬鬆貨幣政策出台，紓緩市場資金緊張的壓力，屆時或利好港股表現。



＊平台經濟股估值低，首選騰訊、美團＊



若投資者希望在１２月部署個股或板塊，有什麼好選擇？熊麗萍建議散戶可部署兩大投資主

題－平台經濟股和新能源車股。她解釋，美國債息回落，有利高估值的平台經濟股反彈。至於聯

儲局提早「收水」會否影響科技股氣氛。熊麗萍認為，現時科技股受累監管和疫情因素，估值已

處於偏低水平，即使聯儲局調整「收水」步伐，對科技股的影響有限。

在平台經濟股中，熊麗萍首選騰訊（００７００）和美團（０３６９０），兩股均受業績遜

色拖累股價表現，出現「跌過龍」情況，認為現價值博率高。她預料，騰訊短期在４５０至

４８０元區間上落，宜趁低位短線部署，持貨者亦可繼續放心中長線持有；美團方面，雖然股價

在績後出現下跌裂口（２４８﹒４元至２６０﹒２元），但在２３０元前有初步支持，建議可在

２３０元水平吸納，並以２２０元止蝕，以捕捉短線反彈。

至於京東（０９６１８），熊麗萍提醒，隨著股份在下周一（６日）正式染藍，染藍因素早

已被市場消化，資金有機會食胡離場，股價短期有下跌風險；加上股價上月高見３６５元後便掉

頭回落，走勢已轉差，不宜沾手京東。

科技股半日顯著反彈，騰訊和美團分別升逾２％及３％，報４６９﹒６元及２７４﹒２元；

京東微升約０﹒３％，報３４０﹒８元。阿里巴巴逆市跌約１﹒５％，報１２５﹒４元，再度貼

近上日創下的歷史低位１２３﹒６元。



＊新能源車受惠國策，籲長線部署吉利、比亞迪＊



熊麗萍第二個推介的板塊是新能源汽車股，主要由於行業獲國策扶持及迎合碳中和趨勢，尤

其看好吉利（００１７５）和比亞迪（０１２１１）。由於部分車股近日走弱，熊麗萍提醒，股

價短期仍窄幅上落，建議投資車股宜中長線部署。吉利可於現價（約２３元）分注吸納；比亞迪

（０１２１１）則於２９０元作長線投資。她看好比亞迪具備成熟的產業鏈和刀片電池技術，兼

在行業中擁有先行者優勢。

