《台股攻略－黃振宇》無懼美股下挫，台股連升三日

《台股攻略》雖然美股下挫，但台股連升三日，今日（１日）加權指數以１７４２９點開市

，在電子權值股帶領下，指數最多升１９８點，航運三雄漲跌不一，指數最終收

１７５８５﹒９９點，升１５８﹒２３點，成交金額縮至２９３６﹒９６億元，三大法人合計淨

買入１０４﹒９３億元（新台幣．下同）。

電子三雄同步造好，台積電收６００元，升０﹒７％、鴻海收１０５﹒５元，升２％、聯發

科收１０６５元，升５﹒５％，聯發科集團子公司同樣獲資金追捧，九暘、亞信漲停，晶心科升

逾５％，而揚智亦上漲逾２％。ＩＣ設計板塊表現不俗，創惟升逾６％，晶豪科、新唐、茂達、

安國均升逾４％。面板三虎的友達收２０﹒５元，升２％、彩晶收１５﹒６５元，升２％、群創

收１７﹒７元，升１﹒５％。元宇宙概念股的亞信漲停，宏達電、位速、中光電升逾５％，怡利

電、鈺創升逾３％。台塑四寶的台塑、南亞、台化、台塑化同步漲逾１％。航運股漲跌不一，陽

明收１１５元，跌０﹒５％、長榮收１２４﹒５元，無起跌、萬海收１５４﹒５元，跌１﹒３％

。散裝航運的裕民、中櫃、宅配通升逾１％，榮運、新興、志信則跌逾１％。航空雙雄的華航收

２７元，升３﹒９％、長榮航收２５﹒８５元，升２﹒６％。太空探索技術公司ＳｐａｃｅＸ創

辦人馬斯克表示若新型火箭星艦猛禽（Ｒａｐｔｏｒ）引擎生產問題無法解決，企業將因此面臨

破產危機，消息令相關供應鏈股價下挫，其中，微波及毫米波元件供應商的昇達科跌４﹒８％，

同欣電、金寶、事欣科、康舒均跌逾３％。

三大法人重投股市，資金追捧低估的權值股及績優股，但全球受到新冠疫情的不確定性因素

影響，經濟復甦受阻，短期宜分注投資，以選股不選市策略為主，可關注前景較好的科技權值股

、元宇宙概念股及電動車概念股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管

黃振宇》



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