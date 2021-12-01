《窩輪豪情－梁業豪》好友屢敗屢戰；百足之蟲，死而不僵

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、醫療保

健業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為理想汽車

（０２０１５）、小鵬汽車（０９８６８）與藥明康德（０２３５９），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選百威亞太（０１８７６）、港鐵（０００６６）與新地（０００１６）。

大家有否留意到，近日港股持續下跌途中，恒指牛熊證市場內，較恒指水平為低的收回價呈

現街貨量快速增加的情況。這反映出有職業炒家在進行部署，看大市快將反彈。可惜的是，他們

的持倉很快便被殺掉；奇怪的是，他們隨即於較低水平重新作部署，給人屢敗屢戰，「百足之蟲

，死而不僵」的感覺。會否是他們曾另作對沖，持有恒指牛證只屬於圖利策略的一部分？筆者未

敢肯定。無論如何，可以預期的，為須待大部分市場參與者都不敢再買入恒指牛證的時候，港股

便會正式回升。這並非投資理論，只屬個人經驗之談。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

