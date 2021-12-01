《談國論企－黎偉成》製造業止收縮略擴續須改善

《談國論企》中國製造業的生產、新出口訂單於２０２１年１１月份同比再度擴張，止住前

兩個月收縮劣態，不僅受惠於生產情況有明顯改善，新訂單亦見溫和好轉，難得的是主要原材料

購進價格與出廠價格大幅回落，所受全球供應鏈日趨短缺、海上運輸因惡疫陷嚴重樽頸等嚴重壓

力似減輕所致。國家力促能源、原材料等產與供，緩和製造業面對困難，有利國民經濟持續穩中

有進發展。



＊增供使原材料拉動出廠跌價強化競爭力＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２１年１１月份

達５０﹒１（見表），環比增長０﹒９個百分點，不僅止住１０月份的４９﹒２和９月份的

４９﹒６連續兩個月跌破臨界點５０以下的收縮劣境，亦扭轉４月份以來的７連跌，是為

２０２１年前１１個月僅３月份有環比上升以來的第二個上升月份，表現尚可。

再論ＰＭＩ於２０２１年１１月份的數據，便可見中國製造業面對的情況，有多個方面顯然

略有改善

，特別是（一）ＰＭＩ於１１月份能夠重新回復擴張之態，其中重大的支持力量為生產成本和銷

售價格急劇回落，強化製造業在內、外市場的競爭能力：（１）主要原材料購進價格，分類指數

於１１月份環比大跌１９﹒２個百分點至５２﹒９，相對於１０月份急增８﹒６個百分點而攀至

７２﹒１劣態，大有不可同日而語之概。製造業的生產成本之回落，乃受益政府降煤價穩電力生

產等政策達效，而原材料亦保持相對穩定供應；此與前幾個月之況有頗大程度改善，惟環球生產

供應鏈紊亂，其中最嚴重者為美國限制芯片輸華，造成芯片減供價升，連美國汽車生產商福特汽

車也得減產，仍不宜掉以輕心

。

原材料購進價格大幅回落，很直接使製造業的（２）出廠價格分類指數，環比回落１２﹒２

個百分點，更跌至４８﹒９的低於臨界點水平，不僅使是月份的競爭力有明顯的強化，對短中期

亦很有可能產生良性的效益；而此數於１０月份則上升４﹒７個百分點至６１﹒１，可見製造業

的最新情況有改善的傾向。

由是美國、歐洲等世界各地期內疫情即使仍然十分惡劣，經濟反覆走扁，但（二）中國的製

造業的接單情況，在貨品出廠價明顯回落的支持底下，有一定程度的改善，並可見之於ＰＭＩ中

企業所接（Ｉ）新訂單，分類指數於２０２１年１１月份環比上升０﹒６個百分點，和回升至

４９﹒４的相當接近臨界點的擴張區域；故即使１０月起有四個月處臨界點以下的收縮水平，製

造業的接單前景不用太過份擔心。

尤其是（ＩＩ）出口新訂單指數是月環比回升１﹒９個百分點４８﹒５，連同１０月份升

０﹒４個百分點至４６﹒６，乃於美、歐疫、經不斷惡化底下取得不錯成績。（ＩＩＩ）進口新

訂單分類指數於是月份環比回升０﹒６個百分點４８﹒１，亦可接受。

由是（ＩＶ）在手訂單於月份環比回升０﹒６７個百分點，處於臨界點以下之的４５﹒７，

仍屬收縮，但情況已算稍為回穩。



＊變種病毒對環球疫情和經貿物流人流有衝擊＊



此使製造業的（三）生產明顯提升，分類指數於２０２１年１１月份環比大幅提高３﹒６個

百分點至５２

，相對於１０月份僅４９﹒２回落０﹒４個百分點，即由收縮瞬轉擴張。

（四）生產經營活動數於２０２１年１１月份環比回升０﹒２個百分點至５３﹒８，而１０

月份回落２﹒８個百分點至５３﹒６，９月份５６﹒４環比回落１﹒１個百分點，和８月份

５７﹒５環比跌０﹒３個百分點，意味製造業對接單、生產、經營前景有所回穩。

要注意的，是新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在非洲南部發現的最新變種病毒

Ｂ﹒１﹒１﹒５２９，現被命名為Ｏｍｉｃｒｏｎ，即使暫時未知毒素有多強，但擴散力顯然甚

之於Ｄｅｌｔａ，使歐美以至亞洲等世界各地本已十分緊絀的醫療系統，難以承受，為全球股市

迅告急走低之因，亦警告經濟、貿易以至物流、人物或有新一輪的壓力和衝擊。須加以防範也。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

指數 月環比（個分點）

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１１月╱２０２１ ５０﹒１０ ＋０﹒９０

１０月╱２０２１ ４９﹒２０ －０﹒４０

９月╱２０２１ ４９﹒６０ －０﹒５０

８月╱２０２１ ５０﹒１０ －０﹒３０

７月╱２０２１ ５０﹒４０ －０﹒３０

６月╱２０２１ ５０﹒９０ －０﹒１０

５月╱２０２１ ５１﹒００ －０﹒１０

４月╱２０２１ ５１﹒１０ －０﹒８０

３月╱２０２１ ５１﹒９０ ＋１﹒３０

２月╱２０２１ ５０﹒６０ －０﹒７０

１月╱２０２１ ５１﹒３０ －０﹒６０

１２月╱２０２０ ５１﹒９０ －０﹒２０

１１月╱２０２０ ５２﹒１０ ＋０﹒７０

１２月╱２０１９ ５２﹒２０ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４０ －０﹒６０

１２月╱２０１７ ５１﹒６０ －０﹒２０

１２月╱２０１６ ５１﹒４０ －０﹒２０

１２月╱２０１５ ４９﹒７０ ＋０﹒１０

１２月╱２０１４ ５０﹒１０ －０﹒２０

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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