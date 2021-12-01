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01/12/2021 09:48

《異動股》賭股全線受挫，銀娛跌２％暫為表現最差藍籌

　　《經濟通通訊社１日專訊》賭股低開，銀娛（０００２７）現價跌２﹒１１％，報
４１﹒７５元，暫為表現最差藍籌。該股成交約５２７萬股，涉資２﹒２２億元，盤中高見
４２﹒５元，最低見４１﹒６元；金沙（０１９２８）跌０﹒６７％，報１７﹒８元；永利澳門
（０１１２８）跌５﹒６１％，報６﹒５６元；澳博（００８８０）跌３﹒２４％，報５﹒３７
元。
　　澳門統計暨普查局資料顯示，１０月份酒店及公寓住客按年上升１％至４４﹒４萬人次；內
地住客（３４萬人次）減少５﹒６％，本地住客（７﹒８萬人次）則上升３５﹒６％。住客的平
均留宿時間按年增加０﹒２晚至１﹒９晚。
　　澳門太陽城集團主席周焯華（即「洗米華」）被羈押後，澳門傳媒報道，太陽城集團全線貴
賓廳暫停運作，稱有關決定是與各大博企協商後作出。
　　太陽城集團同時澄清，沒有推出停薪留職措施，由於涉及有貴賓廳停業，因此稍後將有相應
架構調整。
　　網上流傳消息指，太陽城賭廳１２月１日起將暫停營業，全部場面員工將停薪留職至另行通
知。太陽城貴賓廳一直未有回應，至晚上才向澳門傳媒證實停運澳門銀河與星際酒店以外的所有
澳門貴賓廳，其後再於晚上約１１時表示，關閉全線澳門貴賓廳。
　　現時，恒生指數報２３７７７，升３０２點或升１﹒２９％，主板成交２７９﹒５５億元。
國企指數報８４８１，升１１２點或升１﹒３５％。恒生科技指數報６０８３，升５４點或升
０﹒９１％。
　　即月期指新報２３７５０，升２７５點，低水２７點。即月國指期貨報８４８８，升９９點
，高水７點。即月科指期貨新報６０９９，升６２點，高水１６點。
　　上證綜合指數報３５６４，升０點或升０﹒０２％，成交９２６﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７８２，跌１２點或跌０﹒０９％，成交５５２﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　４１﹒７５元　跌２﹒１１％
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒８元　跌０﹒６７％
　　永利澳門（０１１２８）　　６﹒５６元　跌５﹒６１％
　　澳博（００８８０）　　　　５﹒３７元　跌３﹒２４％
　　美高梅（０２２８２）　　　４﹒９１元　跌１﹒２１％
　　新濠（００２００）　　　　９﹒５５元　跌２﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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