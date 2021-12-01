《異動股》賭股全線受挫，銀娛跌２％暫為表現最差藍籌

《經濟通通訊社１日專訊》賭股低開，銀娛（０００２７）現價跌２﹒１１％，報
４１﹒７５元，暫為表現最差藍籌。該股成交約５２７萬股，涉資２﹒２２億元，盤中高見
４２﹒５元，最低見４１﹒６元；金沙（０１９２８）跌０﹒６７％，報１７﹒８元；永利澳門
（０１１２８）跌５﹒６１％，報６﹒５６元；澳博（００８８０）跌３﹒２４％，報５﹒３７
元。
澳門統計暨普查局資料顯示，１０月份酒店及公寓住客按年上升１％至４４﹒４萬人次；內
地住客（３４萬人次）減少５﹒６％，本地住客（７﹒８萬人次）則上升３５﹒６％。住客的平
均留宿時間按年增加０﹒２晚至１﹒９晚。
澳門太陽城集團主席周焯華（即「洗米華」）被羈押後，澳門傳媒報道，太陽城集團全線貴
賓廳暫停運作，稱有關決定是與各大博企協商後作出。
太陽城集團同時澄清，沒有推出停薪留職措施，由於涉及有貴賓廳停業，因此稍後將有相應
架構調整。
網上流傳消息指，太陽城賭廳１２月１日起將暫停營業，全部場面員工將停薪留職至另行通
知。太陽城貴賓廳一直未有回應，至晚上才向澳門傳媒證實停運澳門銀河與星際酒店以外的所有
澳門貴賓廳，其後再於晚上約１１時表示，關閉全線澳門貴賓廳。
現時，恒生指數報２３７７７，升３０２點或升１﹒２９％，主板成交２７９﹒５５億元。
國企指數報８４８１，升１１２點或升１﹒３５％。恒生科技指數報６０８３，升５４點或升
０﹒９１％。
即月期指新報２３７５０，升２７５點，低水２７點。即月國指期貨報８４８８，升９９點
，高水７點。即月科指期貨新報６０９９，升６２點，高水１６點。
上證綜合指數報３５６４，升０點或升０﹒０２％，成交９２６﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１４７８２，跌１２點或跌０﹒０９％，成交５５２﹒７３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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銀娛（０００２７） ４１﹒７５元 跌２﹒１１％
金沙（０１９２８） １７﹒８元 跌０﹒６７％
永利澳門（０１１２８） ６﹒５６元 跌５﹒６１％
澳博（００８８０） ５﹒３７元 跌３﹒２４％
美高梅（０２２８２） ４﹒９１元 跌１﹒２１％
新濠（００２００） ９﹒５５元 跌２﹒７５％
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（ｅｒ）
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