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即市新聞

01/12/2021 09:59

《異動股》鮑威爾暗示加快退市，銀行股普漲，渣打升２％

　　《經濟通通訊社１日專訊》昨天美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時，推翻了他之前一
直強調高通脹為暫時性現象的觀點，並指聯儲局可能較原訂時間早幾個月結束資產購買計劃，聯
儲局將於本月中的貨幣政策會議上討論加快縮減買債問題。
　　市場預期聯儲局將會更早加息，由於港元與美元掛鈎，投資者預期港息將會跟隨美息上調。
渣打（０２８８８）現價升２﹒１％，報４３﹒８元，該股成交約７萬股，涉資３１４萬元，盤
中高見４３﹒９元，最低見４３元；匯控（００００５）升０﹒８１％，報４３﹒３元；恒生
（０００１１）升０﹒０７％，報１３８﹒１元；東亞（０００２３）升１﹒２４％，報
１１﹒４元。
　　現時，恒生指數報２３７３６，升２６１點或升１﹒１１％，主板成交３１３﹒７４億元。
國企指數報８４６０，升９２點或升１﹒１０％。恒生科技指數報６０７１，升４３點或升
０﹒７２％。
　　即月期指新報２３６９４，升２１９點，低水４３點。即月國指期貨報８４６２，升７３點
，高水１點。即月科指期貨新報６０８２，升４５點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３５５９，跌４點或跌０﹒１２％，成交１０６９﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７５３，跌４２點或跌０﹒２８％，成交６４４﹒６０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）　　　　４３﹒８元　　升２﹒１％
　　匯控（００００５）　　　　４３﹒３元　升０﹒８１％
　　恒生（０００１１）　　　１３８﹒１元　升０﹒０７％
　　東亞（０００２３）　　　　１１﹒４元　升１﹒２４％
　　大新銀行（０２３５６）　　　６﹒８元　升０﹒７４％
　　中銀（０２３８８）　　　２３﹒６５元　升０﹒４２％
　　招行（０３９６８）　　　６１﹒７５元　　升２﹒４％
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒６２元　升１﹒７６％
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１７元　升１﹒２１％
　　建行（００９３９）　　　　５﹒１５元　升１﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｃ）

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