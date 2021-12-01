《異動股》鮑威爾暗示加快退市，銀行股普漲，渣打升２％

《經濟通通訊社１日專訊》昨天美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時，推翻了他之前一

直強調高通脹為暫時性現象的觀點，並指聯儲局可能較原訂時間早幾個月結束資產購買計劃，聯

儲局將於本月中的貨幣政策會議上討論加快縮減買債問題。

市場預期聯儲局將會更早加息，由於港元與美元掛鈎，投資者預期港息將會跟隨美息上調。

渣打（０２８８８）現價升２﹒１％，報４３﹒８元，該股成交約７萬股，涉資３１４萬元，盤

中高見４３﹒９元，最低見４３元；匯控（００００５）升０﹒８１％，報４３﹒３元；恒生

（０００１１）升０﹒０７％，報１３８﹒１元；東亞（０００２３）升１﹒２４％，報

１１﹒４元。

現時，恒生指數報２３７３６，升２６１點或升１﹒１１％，主板成交３１３﹒７４億元。

國企指數報８４６０，升９２點或升１﹒１０％。恒生科技指數報６０７１，升４３點或升

０﹒７２％。

即月期指新報２３６９４，升２１９點，低水４３點。即月國指期貨報８４６２，升７３點

，高水１點。即月科指期貨新報６０８２，升４５點，高水１０點。

上證綜合指數報３５５９，跌４點或跌０﹒１２％，成交１０６９﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１４７５３，跌４２點或跌０﹒２８％，成交６４４﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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渣打（０２８８８） ４３﹒８元 升２﹒１％

匯控（００００５） ４３﹒３元 升０﹒８１％

恒生（０００１１） １３８﹒１元 升０﹒０７％

東亞（０００２３） １１﹒４元 升１﹒２４％

大新銀行（０２３５６） ６﹒８元 升０﹒７４％

中銀（０２３８８） ２３﹒６５元 升０﹒４２％

招行（０３９６８） ６１﹒７５元 升２﹒４％

交銀（０３３２８） ４﹒６２元 升１﹒７６％

工行（０１３９８） ４﹒１７元 升１﹒２１％

建行（００９３９） ５﹒１５元 升１﹒３８％

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（ｐｃ）

