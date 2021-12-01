《美元走勢－羅明立》美元９５﹒５０支持位仍值得關注

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒４２ １１３﹒６３ １１３﹒１０

歐元╱美元 １﹒１３２６ １﹒１３３７ １﹒１３１６

英鎊╱美元 １﹒３３２５ １﹒３３３２ １﹒３２８８

美元╱瑞郎 ０﹒９１９７ ０﹒９２１８ ０﹒９１９０

美元╱港元 ７﹒７９５７ ７﹒７９７９ ７﹒７９４８

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《美元走勢》星期二（３０日）歐元區公布１１月ＣＰＩ按年增長４﹒９％，高於１０月的

４﹒１％及預期的４﹒５％，反映區內通脹繼續升溫。歐元曾經反彈到１﹒１３８０，剛好是

２０天平均線。其後美國聯儲局主席鮑威爾在國會發言指通脹上升風險持續增加，是時候刪去「

暫時」這字眼，局方亦會討論是否要加快收水。受到其鷹派言論刺激，美匯由９５﹒５０（２０

天平均線）附近快速拉升至９６﹒６０，歐元亦急跌至１﹒１２３４，之後逐步回穩，重上

１﹒１３。此外，因多國出現新變種病毒的確診個案，美股全面下滑。近期金融市場將繼續反覆

波動，一方面受疫情的發展可能轉差，另一方面受聯儲局貨幣政策轉趨強硬的影響，美元

９５﹒５０的支持位仍然值得關注，可低位吸納，但不宜高追。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６５ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 沽出日圓 １１３﹒００ １１４﹒３０ １１２﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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