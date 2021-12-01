摩根資管料聯儲局明年底首次加息，港股現時估值吸引

《經濟通通訊社１日專訊》摩根資產管理常務董事兼亞太區首席市場策略師許長泰表示，全

球經濟周期正在增長的初至中期。當中，中國經濟於２０２０年復甦最快，２０２１年開始放緩

，已到達經濟增長周期的中期。至於通脹方面，他認為，除非能源等價格再次上升，２０２２年

通脹大機會逐步回落，將由５－６％回落至２－３％，惟仍高於疫情前水平。

至於聯儲局加息情況，他認為，將於２０２２年底第一次加息，現時新變種病毒存未知數，

加上勞動力市場參與率偏低，認為會在美國中期選舉後加息，不過若聯儲局有信心加息，即代表

經濟基本面穩定。



＊明年轉移部分資產至中國及亞洲市場，港股估值吸引＊



明年資產配置方面，他表示，仍以「股優於債」的策略，維持７０％股票，３０％債券的配

置。他指出，今年配置為六至七成歐美股票，明年或會轉移至六至七成中國及亞洲股票，認為亞

洲及新興市場在疫情受控時跑贏歐美市場的機率較高。

他又認為，港股現時估值吸引，不過應「選股」，不「選板塊」，可分批買入龍頭企業股票

，因為那些企業到最後都有其存在價值，雖然合理市盈率水平會降低，但到最後始終亦是具盈利

能力的企業。他又看好金融服務、零售消費、工業、銀行、地產等行業。



＊市場對Ｏｍｉｃｒｏｎ過度反應＊



至於新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ出現，他認為，市場上對相關消息是過度反應，有機會出現

進一步負面反應，仍視乎其傳染力、死亡率及政策等因素，但相信最後可解決問題，惟研發疫苗

期間或會令市場對企業指標預測作調整，因此強調資產組合需分散及多元化。（ｃｗ）







