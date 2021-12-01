【內房困局】據報禹洲集團將深圳總部大樓質押獲１１億人幣貸款

《經濟通通訊社１日專訊》據ＲＥＤＤ引述知情人士稱，禹洲集團（０１６２８）１１月末
將深圳總部大樓質押獲得１１億元人民幣銀行貸款，目前尚不清楚貸款用途。
消息人士稱，這筆貸款由一家中資股份制商業銀行提供，已全額支取。深圳禹洲廣場此前估
值３５億元人民幣，有４億元人民幣債務。（ｂｉ）
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