【內房困局】據報禹洲集團將深圳總部大樓質押獲１１億人幣貸款

《經濟通通訊社１日專訊》據ＲＥＤＤ引述知情人士稱，禹洲集團（０１６２８）１１月末

將深圳總部大樓質押獲得１１億元人民幣銀行貸款，目前尚不清楚貸款用途。

消息人士稱，這筆貸款由一家中資股份制商業銀行提供，已全額支取。深圳禹洲廣場此前估

值３５億元人民幣，有４億元人民幣債務。（ｂｉ）





