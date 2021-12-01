  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/12/2021 19:45

《再戰明天》ＯＰＥＣ＋舉行會議，歐元區公布ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社１日專訊》ＯＰＥＣ＋舉行會議，及歐元區公布１０月ＰＰＩ，料為明日市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，ＯＰＥＣ＋舉行部長級會議制定產量政策，歐洲央行理事會召開會
議，日本央行審議委員鈴木人司發表講話並召開記者會。本港時間２日晚９：３０ｐｍ，亞特蘭
大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克主持有關房價的線上談話。１０：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔
在歐洲央行財政政策和歐洲貨幣聯盟治理雙年度大會主持「歐洲貨幣聯盟的財政穩定和可持續性
」政策小組討論。

＊澳洲貿易收支，日本消費者信心指數＊

　　在數據方面，２日８：３０ａｍ，澳洲公布１０月出口，月率跌幅料由６％收窄至１％；
１０月進口，月率料由下滑２％升上２％；１０月貿易收支料由１２２億澳元降至１１２億澳元
。１：００ｐｍ，日本公布１１月消費者信心指數，料由３９﹒２升至４０﹒３。６：００ｐｍ
，歐元區公布１０月生產者物價指數，月率料由２﹒７％升上３﹒６％，年率料由１６％升上
１９％；１０月失業率料由７﹒４％降至７﹒３％。９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟
金人數，料由２０５萬降至２００萬；首次申請失業救濟金人數料由２０萬升至２４萬。
（ｗａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/12/2021
《神州經脈》財新製造業PMI意外萎縮　百城新樓價格環比下跌
財經熱話01/12/2021
新能源車鬥飆　理想小鵬同創新高
財經熱話01/12/2021
周焯華被捕濠賭股續捱沽　澳門賭業前景點睇？一文盡掌握！
大行報告01/12/2021
Omicron加周焯華事件　賭股係咪「賭」唔過？大行點評一目了然
財經熱話01/12/2021
【重新出發】港股12月開局得利 負面因素已反映？兩大主題吼得過！
FOCUS01/12/2021
【FOCUS】鮑叔認衰「暫時論」　就業口風覓加息線索
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金