《再戰明天》ＯＰＥＣ＋舉行會議，歐元區公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社１日專訊》ＯＰＥＣ＋舉行會議，及歐元區公布１０月ＰＰＩ，料為明日市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，ＯＰＥＣ＋舉行部長級會議制定產量政策，歐洲央行理事會召開會

議，日本央行審議委員鈴木人司發表講話並召開記者會。本港時間２日晚９：３０ｐｍ，亞特蘭

大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克主持有關房價的線上談話。１０：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔

在歐洲央行財政政策和歐洲貨幣聯盟治理雙年度大會主持「歐洲貨幣聯盟的財政穩定和可持續性

」政策小組討論。



＊澳洲貿易收支，日本消費者信心指數＊



在數據方面，２日８：３０ａｍ，澳洲公布１０月出口，月率跌幅料由６％收窄至１％；

１０月進口，月率料由下滑２％升上２％；１０月貿易收支料由１２２億澳元降至１１２億澳元

。１：００ｐｍ，日本公布１１月消費者信心指數，料由３９﹒２升至４０﹒３。６：００ｐｍ

，歐元區公布１０月生產者物價指數，月率料由２﹒７％升上３﹒６％，年率料由１６％升上

１９％；１０月失業率料由７﹒４％降至７﹒３％。９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟

金人數，料由２０５萬降至２００萬；首次申請失業救濟金人數料由２０萬升至２４萬。

（ｗａ）

