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即市新聞

01/12/2021 16:22

《小傳日記》魚缸今日終反彈，其實未必有運行！

　　《小傳日記》連跌三日嘅魚缸，今日反彈啦！雖然隔晚花旗聯儲主席鮑威爾話，會提早完成
縮減買債計劃，下到美股道指大跌六百幾點；不過魚缸其實之前已經三日累積跌近千二點，已經
跌無好跌，所以今日都叫稍微反彈一下，ＡＴＭ三大巨頭升一至兩巴仙，叫做撐起個魚缸啦！加
上大象（００００５）今日有資金，午後恒指一度炒高至２３８６４點升３８９點，最後升幅稍
微收窄，收報２３６５８，升１８３點或升０﹒７８％，主板成交１３９４﹒９０億元。國企指
數報８４２６，升５７點或逾半巴仙。恒生科技指數報６０５８，升３０點或半巴仙。
　　內地Ａ場今日走勢平穩，上證綜合指數報３５７６，升１３點或唔夠半巴仙，成交
４６７５﹒２３億元人民幣。深證成份指數報１４７９４，跌１點，成交６７８９﹒７１億元人
民幣。
　　睇睇班科技佬先啦，連跌幾日之後終於迎來反彈，起碼回下血撐起大市，小米
（０１８１０）升逾１巴仙，報１９﹒５６銀；美團（０３６９０）升近３巴仙，報２４４﹒６
銀；阿里（０９９８８）跌逾１巴仙，報１２５﹒７銀。
　　洗米華（周焯華）被捕後，今日隻太陽城（０１３８３）又再停牌，而加馬交滿城風雨，連
帶班疊碼仔都無飯開，賭股又似乎無咩運行啦！銀娛（０００２７）跌近３巴仙，報４１﹒４銀
；新濠（００２００）跌近２巴仙，報９﹒６６銀；澳博（００８８０）挫逾４巴仙，報
５﹒３２銀；永利澳門（０１１２８）大跌近９巴仙，報６﹒３５銀；金沙（０１９２８）跌逾
４巴仙，報１７﹒１６銀；美高梅（０２２８２）升近１巴仙，報５銀。
　　雖然新病毒殺到，大家都憂慮會唔會再閉關，令原油需求大減，不過有調查暗示ＯＰＥＣ無
須積極回應變異毒株，油價急跌後反彈，連帶油股都顯著造好。中石化（００３８６）升近３巴
仙，報３﹒５１銀；中石油（００８５７）漲逾１巴仙，報３﹒４３銀；中海油（００８８３）
漲近２巴仙，報７﹒７８銀。
　　魚缸連跌三日後先略為反彈，今日可能係一個大逃生門，點線淡油反撲能力較強，建議投資
者都係開下Ｐｕｔ輪玩下熊仔過下日晨就算啦！都唔知呢一輪新病毒又要搞幾耐，觀望下啦！請
請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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