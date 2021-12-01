《真知灼見－溫灼培》鮑威爾終承認美國通脹非暫時性

《真知灼見》聯儲局主席鮑威爾昨晚（３０日）出席國會聽證會時終承認，美國的通脹或許

不會是暫時性質。這是他首次對通脹看法作出轉變。另外，鮑威爾同時擔心現在疫苗難壓止新變

種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ。雖然鮑威爾一方面指該局會用盡一切手上工具以壓抑通脹，包括可能會

加快削減買債步伐，但與此同時亦表明會等待多點新變種病毒資料才會有所行動。



除了鮑威爾的言論，昨晚歐元區公布當地１１月以消費物價指數衡量的年通脹率高企

４﹒９％，創３０年以來最高（前值為４﹒１％）。而核心年通脹率也高企２﹒６％，創

２００２年新高。上述數字大大增強市場對全球通脹疑慮。歐美股市相繼下跌，美股道指大跌

６５２點或１﹒８６％。現據美元利率期貨價格變化顯示，市場估計到明年９月聯儲局加息２５

個基點的機會率為８９％。不過，聯儲局削買債愈快，加息愈早，擔心對美國經濟損害愈大，使

日後聯儲局所能加息幅度反而減少。正因市場有此想法，昨晚所見美國１０年債息竟出現不升反

跌情況。今早（１日）於亞洲市場，美國１０年債息報１﹒４８３％，明顯跌穿了１﹒５％的心

理關位。



擔心聯儲局加快收緊貨幣政策不利經濟，市場風險胃納降。商品如油價及商品貨幣同時受壓

。相反，受惠於通脹飆升，擔心會逼使歐央行要提早加息，歐元匯價反而得到支持。今早於亞洲

市場歐元報１﹒１３３３美元。



最後回觀澳洲樓市。根據澳洲當地房地產資訊公司Ｃｏｒｅ Ｌｏｇｉｃ數字顯示。當地

１１月平均樓價按月按年分別大升１﹒３％及２２﹒２％。其年增長率是自１９８９年，即３２

年，來最大升幅。現時於澳洲一間屋的平均價格為６９８１７０澳元。首都悉尼平均樓價按年升

２６％。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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