《環球布局－塔里克》ＥＳＧ趨勢推動企業信貸

《環球布局》從主權信貸違約掉期息差與布蘭迪環球投資管理的環境、社會、管治

（ＥＳＧ）評分之間的關係可見，ＥＳＧ評分較低的國家有潛力透過逐步改善ＥＳＧ指標以提供

投資價值。我們利用２００７年至２０１９年的ＭＳＣＩ數據，分析ＥＳＧ評級上調兩級對

ＭＳＣＩ投資範圍內相關股票於升級後１２個月內的超額回報影響。分析結果清晰顯示，於

ＥＳＧ評級上調兩級時評級較低（ＣＣＣ）的公司，於升級後１２個月內的表現顯著優於ＥＳＧ

評級較高（ＢＢＢ）的公司。

過去數年，在ＥＳＧ方面具領導地位及高評級的企業獲市場給予較高溢價，因此我們致力投

資於有潛力或已經展現ＥＳＧ動力的公司。物色ＥＳＧ評級可望隨著時間上調的公司有助鞏固我

們的估值框架，如同物色我們認為可望獲信貸評級機構上調信貸評級的公司一樣。



＊發掘擁有ＥＳＧ潛力的公司＊



我們透過多種方式發掘公司獲上調ＥＳＧ評級的潛力，包括經由基本因素、主題及行業研究

，結合監管發展分析；持續監察ＥＳＧ及非傳統數據，例如ＥＳＧ職位招聘及員工滿意度調查，

以了解可能有助提升整體ＥＳＧ表現的潛在因素趨勢；以及透過積極擁有權及互動協作方式與公

司直接互動。這是至關重要的環節，因為我們一般較第三方機構擁有更多接觸公司管理層的途徑

，或可於周期初段及早識別轉捩點。

作為積極擁有權及互動協作策略的一部分，我們致力推動投資組合所持公司作出變革與改進

。我們期望相關公司能提升ＥＳＧ指標；就我們未感滿意的環節，我們將直接與相關公司互動協

作，冀能發揮影響力，或指引其作出改進。其後，我們會致力把握該公司表現的上行潛力。

氣候風險是急需關注的重大議題之一。我們認為資產價格尚未完全反映氣候變化帶來的重大

投資風險。此外，儘管投資者或可根據全球暖化和溫室氣體排放趨勢，衡量最有可能出現的氣候

情境的潛在影響，但尾端風險或災難性的氣候相關事件仍可能發生，並構成重大或未可估量的經

濟成本。



＊推動氣候環境改善的措施＊



作為淨零排放資產管理公司倡議（Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｒｓ

ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ）成員，我們致力識別及評估與氣候相關的投資風險，並利用影響力推動

必要的變革，以於２０５０年或之前實現淨零溫室氣體排放的目標。我們深信，邁向淨零排放的

能源轉型需要龐大資金。我們亦認為，迴避投資於看似排放大量溫室氣體的公司或國家，可能產

生長遠不利影響。當中涉及兩個議題。

首先，我們旨在成為負責任的資產擁有者；若投資者出售相關ＥＳＧ評分較低的公司，其他

非積極的擁有者（未必致力於主動互動協作和影響企業進行所需變革）可能會購買這些公司。其

次，懲罰缺乏足夠資金推動改善氣候環境措施的國家或公司會面對道德兩難，以南非為例，當地

缺乏資金推動由煤炭轉型至天然氣的改革。在某公司或國家尚未有機會制定淨零排放轉型計劃之

前，便拒絕投資於其債券或股票，並不符合整體社會或投資者的最佳利益。作為資產管理公司，

我們將繼續與發行者溝通，並為一些作出可行和可信的淨零承諾的公司提供合適的資金助其作出

改變。

儘管積極擁有權及互動協作策略傳統上屬於股票投資者的領域，但作為企業債券持有人，我

們日趨意識到我們有能力透過主動的互動協作以及合作參與，推動與公司展開對話。互動協作的

過程有助我們物色致力提升ＥＳＧ指標的公司或識別其弱點，並鼓勵ＥＳＧ評分較低的公司進行

補救，此舉或可隨著時間改善其財務業績。我們認為此策略可達致雙贏局面，既可推動氣候變化

等重要ＥＳＧ議題取得進展，同時為投資者創造投資價值。

《富蘭克林鄧普頓亞洲分銷業務總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問 塔里克》



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