《宏觀理財－冼健岷》物價飆升，細數抗通脹資產

《宏觀理財》美國通脹節節飆升，根據勞工部最新公布，１０月份消費者價格指數

（ＣＰＩ）按年上升６﹒２％，比起９月份的５﹒４％，加速０﹒８個百分點，已連續１７個月

上漲，並創出１９９０年以來新高；扣除波動較大的食品及能源價格，核心ＣＰＩ按年亦升

４﹒６％，比起９月份的４％，加速０﹒６個百分點，創出１９９１年以來新高。

事實上，聯儲局已轉了口風，不再堅持高通脹只屬短暫性，而是可能延續至２０２２年；前

主席格林斯潘更警告，通脹將於中長期持續高企。面對通脹風險，為免資金被蠶食，投資者宜調

整資產配置，買入四類金融工具。



＊港美通脹掛勾債券大不同＊



第一，是「通脹掛勾債券」，由各地政府發行，派息與當地消費者物價指數掛勾。撇開設有

認購年齡限制、不設二手市場的銀債不贅，香港發行的是ｉＢｏｎｄ，現已推出到第８批，年期

為３年，每半年派息一次，息率根據綜合消費物價指數計算，最大特色是政府提供２厘的包底息

率，到期時並會以底價１００元贖回，因此投資者在推出時認購，幾乎零風險。

美國發行的是ＴＩＰＳ，年期分為５年、１０年及２０年，票面值最低為１０００美元，也

是每半年派息一次，但其運作與ｉＢｏｎｄ大不同－－其本金將會隨著當地ＣＰＩ升跌，而派息

金額則是根據本金以票面息率計算，因此，當出現通脹，持有ＴＩＰＳ將賺價賺息；相反，如出

現通縮，則會蝕價蝕息。

舉個例子，假設一張票面值為１０００美元的ＴＩＰＳ，票面息率為３％（半年便為

１﹒５％），如果ＣＰＩ無升跌，便會派發１５美元利息（１０００ Ｘ １﹒５％）；如果

ＣＰＩ上升４％，ＴＩＰＳ的本金便會上升至１０２０美元（１０００ Ｘ （１＋２％）），

所派利息便增加至１５﹒３美元（１０２０ Ｘ １﹒５％），價息共賺３５﹒３美元；如果

ＣＰＩ下跌４％，ＴＩＰＳ本金便會下跌至９８０美元，所派利息便會減少至１４﹒７美元，價

息共蝕５﹒３美元。

除了直接買入ＴＩＰＳ，投資者還可買入ＴＩＰＳ基金或ＥＴＦ，後者在美上市的，共有

１７隻，資產規模逾１００億美元的，也有３隻，包括ｉＳｈａｒｅｓ抗通脹債券ＥＴＦ

（ＴＩＰ）、Ｓｃｈｗａｂ美國抗通脹債券ＥＴＦ（ＳＣＨＰ）、領航短期抗通脹債券ＥＴＦ

（ＶＴＩＰ），今年迄今回報均逾５％。



＊商品、股票、基金任君選擇＊



第二，是商品，傳統抗通脹商品有黃金，新興的則有受惠再生能源發電與電動車的環保趨勢

而需求大增、被喻為「新石油」的銅。前者可以買入實金、紙黃金、黃金ＥＴＦ、金礦股，以及

黃金期貨或期權等；至於後者，除了沒有銀行提供實銅、紙銅買賣，仍可買入銅的ＥＴＦ、股票

，以及期貨或期權等。

第三，高息股也是投資者的傳統選擇。以１１月１２日收市價計，收益率達５％以上的藍籌

，共有１７隻，最高的中國銀行（０３９８８），更達８﹒５１％；以國指成分股計，５％以上

的，則有１５隻，最高的融創中國（０１９１８），更達１１﹒５４％。不過，所謂高息，乃根

據往績派息及股價計算，而派息並非保證。除非買入房地產信託（ＲＥＩＴｓ）或商業信託

（Ｓｔａｐｌｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ），一般派息較高息股穩定。

第四，派息基金亦愈來愈受歡迎。值得一提的是，投資者不宜只著眼於派息率的高低，而需

留意基金投資的分布，例如是債券基金，抑或混合基金，還是股票基金，謹記回報愈高，風險愈

高的鐵律；此外，派息可從資本撥出，以致基金的每股資產淨值下降，以及可供投資資金減少，

影響基金價值。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》



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