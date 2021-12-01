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01/12/2021 09:22

【聚焦人幣】美匯跌至９６下，人幣中間價升破６﹒３７刷半年新高

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６９３，較
上個交易日升１０１點子，實現四連漲，創今年６月１日以來半年新高，上個交易日報
６﹒３７９４。
　　美國聯儲局主席鮑威爾周二（３０日）在參議院聽證會上「放鷹」，引發投資者避險，日圓
和瑞郎上揚，美匯指數下跌０﹒３％，回落至９６以下，報９５﹒９。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６９３　－１０１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２１８３　＋１２０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒６２１３　＋１６７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１６８　　－１１﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４７２２　－２１９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５３８８　－１９０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４６２　　－８２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６６５６　　＋３１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９２８０　＋１５１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９８３９　－２４１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９９　　－４４﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒６４５５　－２１３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４９６０　－３３４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒８８００　　－７３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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