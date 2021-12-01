【聚焦人幣】美匯跌至９６下，人幣中間價升破６﹒３７刷半年新高

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６９３，較

上個交易日升１０１點子，實現四連漲，創今年６月１日以來半年新高，上個交易日報

６﹒３７９４。

美國聯儲局主席鮑威爾周二（３０日）在參議院聽證會上「放鷹」，引發投資者避險，日圓

和瑞郎上揚，美匯指數下跌０﹒３％，回落至９６以下，報９５﹒９。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３６９３ －１０１﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２１８３ ＋１２０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６２１３ ＋１６７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１６８ －１１﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４７２２ －２１９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５３８８ －１９０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４６２ －８２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６６５６ ＋３１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９２８０ ＋１５１﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９８３９ －２４１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９９ －４４﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒６４５５ －２１３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９６０ －３３４﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒８８００ －７３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

