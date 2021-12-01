《鍾之日記》魚缸暫止跌，賭股繼續沉

《鍾之日記》１２月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國聯儲局主席鮑威爾隔晚突轉鷹派，表示會提早結束收水，隔晚美股急挫６５２點，但亞

洲時段美期回升，港股連跌３日插１２６４點或５﹒１％後，今日高開高走，反彈近兩百點止跌

。恒指今早高開１２０點，報２３５９５，財新中國１１月製造業ＰＭＩ雖然差過預期，但市場

憧憬內地會推措施谷經濟，港股升幅擴大，最多升３８２點，高見２３８５７，之後回順，在

２３８００點穿梭。午後一開見全日高位２３８６４點，升３８９點，之後升幅收窄，收市升

１８３點或０﹒７８％報２３６５８。大市全日成交１３９４﹒９億元。國指升５７點或

０﹒６９％，報８４２６。科指升３０點或０﹒５％，報６０５８點。

官方數據顯示１１月製造業重回擴張的同時，財新中國製造業ＰＭＩ指數卻顯示上月製造業

出現萎縮，錄４９﹒９，較１０月下降０﹒７個百分點，止步兩連升。Ａ股維持各自發展，超過

１００股漲停，多個行業板塊均錄得顯著漲幅，尤其是周期股，但在醫藥股拖累下大市未見強勢

，滬綜指升０﹒３６％，報３５７６﹒８９點，深成指軟０﹒０１％，創業板指跌０﹒６４％。

人民銀行今日進行１００億元人民幣７天期逆回購，結束連續五日千億元逆回購，公開市場

今日收水９００億元人民幣。兩市全日成交１１４６５億元人民幣，較上日同時段成交減少

６﹒２％，不過仍保持連續第２９個交易日突破１萬億元。



＊太陽城全關貴賓廳，濠賭股繼續陪插＊



太陽城（０１３８３）今早停牌，稱旗下貴賓廳全線關閉，周焯華旗下另一上市公司凱升

（００１０２）今早曾挫兩成，收市跌幅收窄至９﹒５％，太陽娛樂集團（０８０８２）跌

１１％。洗米華事件對濠賭股打擊甚大，加上澳門上月賭收遜預期，消息拖累濠賭股跑輸大市，

貴賓廳佔比多的永利澳門（０１１２８）大跌８﹒６％。金沙（０１９２８）將於下月向逾

２﹒５萬名合資格員工派一個月薪酬津貼仍無補於事，大挫４﹒２％，為表現最差藍籌。同為藍

籌的銀河娛樂（０００２７）也挫２﹒９％。澳博（００８８０）跌４﹒１％，新濠

（００２００）跌１﹒６％，不過美高梅（０２２８２）升０﹒６％，是唯一一隻沒有下挫的濠

賭股。

《澳門日報》報道，金沙中國宣布將於明年１月１７日向超過２﹒５萬名合資格的非管理層

全職員工發放相等於一個月薪酬的酌情津貼，以答謝過去一年的付出及貢獻，９９％團隊成員分

別受惠該酌情津貼或其他獎勵計劃。

澳門１１月博彩收入按年微升０﹒０１％，較市場預期增２％稍遜色，按月則顯著回升。澳

門博彩監察協調局公布，１１月博彩收入６７﹒４９億元澳門元，按年微升０﹒０１％，按月上

升５４﹒６２％。今年首１１個月，博彩收入７８９﹒０１億元澳門元，按年增長４９﹒９％。

高盛發表報告表示，澳門終審法院判決或會令博彩營運商未來可能要對中介人欠下賭客的任

何未償債務承擔責任，若相關中介人未能償債，澳門法院裁決可能會對博彩業產生影響。高盛指

，濠賭營運商中，永利澳門、銀娛及新濠博亞（涉貴賓廳對ＥＢＩＴＤＡ的貢獻佔比較高，於

２０１９年相關貢獻佔比分別達２５％、１７％及１５％，而金沙中國相關佔比最少僅８％。



＊原油價格突退潮，惟三桶油跌後反彈＊



美國藥廠莫德納執行長指出，Ｏｍｉｃｒｏｎ傳染力高，將削弱現存所有疫苗的效力，市場

恐慌各國再度封關及疫情防控升級，拖累全球經濟，加上美國聯儲局主席鮑威爾突然發表鷹派言

論，不再形容通貨膨脹問題為暫時性，更稱下次例會將討論擴大加快縮減買債規模。

兩大消息刺激油價急挫，布蘭特期油隔晚下跌３﹒９％，報每桶７０﹒５７美元，紐約期油

大挫５﹒４％，報每桶６６﹒１８美元，早前各界擔心的能源價格危機，竟然以戲劇化的形式化

解，布油按月大跌１６﹒４％，紐油更大瀉２０﹒８％；另外，市場開始預期ＯＰＥＣ＋或會在

明年１月暫停每日增產４０萬桶計劃。

國內原油主力期貨價格亦跌超過３％，不過三桶油今日竟錄得反彈，中石化（００３８６）

漲２﹒９％，中海油（００８８３）升１﹒６％，中石油（００８５７）升１﹒２％。



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