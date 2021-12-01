《駐京專電》劉鶴：預計全年經濟增長將超過預期目標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國務院副總理劉鶴視頻方式出席第九屆中歐

論壇漢堡峰會並發表主旨演講。劉鶴表示，今年以來，中國經濟持續恢復，增長、就業、物價、

國際收支情況總體正常，預計全年經濟增長將超過預期目標。今年全國人大會議上公布的政府工

作報告，定下今年經濟增長目６％以上。

展望明年，劉鶴表示，將保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，在激發微觀主體活力方

面下更多功夫，為市場創造良好預期，為中小企業和外資企業創造更好環境。對於明年中國經濟

，抱有充足信心。

劉鶴指出，中國正在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局

，既要暢通國內經濟循環，也要形成高水平的國際循環。明年，將以擴大市場准入和促進公平競

爭為重點，營造更好的營商環境。



＊力爭中歐在一些普遍關心問題上取得共識＊



劉鶴表示，中歐作為兩大主要經濟體和世界經濟復甦的兩大動能，後疫情時代雙方應繼續加

強經貿務實合作，共同推動綠色低碳轉型，共同深化貿易投資合作，共同維護供應鏈安全暢通，

共同推進亞歐互聯互通建設。中歐應當通過對話和討論增進相互理解，力爭在一些普遍關心的問

題上取得共識。

